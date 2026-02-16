Obavijesti

UHIĆEN ZBOG SUMNJE NA PRANJE NOVCA

Piše Antonela Šaponja,
VIDEO Ukrajinac u Hrvatsku htio prokrijumčariti pola milijuna eura. Pogledajte gdje ih je skrio
Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Tijekom kontrole policijski službenici, u suradnji s carinicima, uočili su preinake u unutrašnjosti automobila. Otkrili su sumnjive pakete...

Na graničnom prijelazu Karasovići zaplijenjeno je pola milijuna eura skrivenih u preinačenom vozilu čeških oznaka, a 24-godišnji ukrajinski državljanin je uhićen zbog sumnje na pranje novca.

Policija i carina na MCGP Karasovići u vozilu pronašli skriveno pronašla pola milijuna eura 00:24
Policija i carina na MCGP Karasovići u vozilu pronašli skriveno pronašla pola milijuna eura | Video: PU dubrovačko-neretvanska

Novac je otkriven u petak, 13. veljače, oko 5.50 sati, kada je mladić sam upravljao vozilom s namjerom izlaska iz Hrvatske. Tijekom kontrole policijski službenici, u suradnji s carinicima, uočili su preinake u unutrašnjosti automobila. Uz pomoć posebnih tehničkih sredstava otkrili su više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakom, zbog čega su posumnjali na krijumčarenje te zatražili nalog za pretragu.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku detaljno je pretraženo vozilo. U bočnim stranicama stražnjeg dijela automobila pronađeno je 13 paketa s novcem u eurima, u ukupnom iznosu od 500.000 eura. Novac i vozilo su oduzeti, a osumnjičeni je uhićen i nakon kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu za pranje novca, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Istragom je utvrđeno da je novac dolazio iz zemalja Zapadne Europe, a krajnje odredište bila je jedna od država jugoistočne Europe.

Iz policije ističu da se ne radi o slučajnom otkriću, nego o rezultatu rada analitičkog tima koji čine policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i djelatnici Carinske uprave Dubrovnik, uz koordinaciju Ravnateljstva policije.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Tim analizira kretanja sumnjivih osoba i izdvaja one za koje postoji sumnja na krijumčarenje, nakon čega planira i provodi akcije uhićenja.Isti je tim u prosincu prošle godine na ovom području otkrio i 12,75 kilograma kokaina.

