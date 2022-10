VIDEO Ukrajinci su objavili detaljne upute za građane u slučaju nuklearnog napada

Ukrajinski Centar za strateško komuniciranje i informacijsku sigurnost objavio je upute za građane o tome što učiniti u slučaju nuklearnog napada. Riječ je o centru koji je osnovan pri Ministarstvu kulture i informacijske politike Ukrajine usmjeren na komunikaciju kojoj je cilj suprotstavljanje vanjskim prijetnjama, posebice onima koje dolaze iz Rusije.

- Rusija trpi poraze na bojnom polju, pa njezino vodstvo pribjegava ucjenama na svoj uobičajeni način. Ovaj put - nuklearno. Nuklearni napad na Ukrajinu smatra se malo vjerojatnim, a glavna svrha ovih prijetnji je preplašiti Ukrajince i svijet i prisiliti nas na ustupke, a naše partnere da oslabe podršku Ukrajini. Međutim, ovo zastrašivanje neće imati posljedice koje Rusija očekuje - poručili su. Ističu da Ukrajinci moraju imati akcijski plan u slučaju bilo kakvih izvanrednih situacija: uporabe nuklearnog oružja, "prljave bombe" ili u slučaju nesreće u nuklearnoj elektrani.

Kada čujete sirenu - idite u sklonište

U slučaju uporabe nuklearnog oružja, uporabe "prljave bombe" ili eksplozije u nuklearnoj elektrani, glavno pravilo ostaje nepromijenjeno: kada čujete sirenu, idite u sklonište te uključite radio, televiziju ili koristite internet kako biste primili obavijest o odgovarajućoj prijetnji i daljnjim radnjama. Međutim, velika je vjerojatnost da u zoni zahvaćenoj nuklearnim oružjem internet i komunikacijska sredstva uopće neće raditi, a neće biti ni opskrbe električnom energijom. Stoga unaprijed osigurajte radio na baterije.

Glavni kriterij za pronalaženje skloništa je minuta dostupnosti. Ako u blizini nema posebno opremljenog skladišta, najbolji je podrum ili središte velike betonske zgrade s minimalnim brojem prozora i vrata. Preporučuje se da se građani ostanu u skloništu 24 sata, osim ako vlasti ne savjetuju drugačije.

- U slučaju da vas je nuklearna eksplozija zatekla u vašem domu zatvorite sve prozore, vrata, ventilacijske otvore, isključite klimu i grijanje. Ako je moguće, premjestite se u sobu bez prozora - stoji u preporukama.

Naglasili su da se ne dira niti jede ništa što bi moglo biti radioaktivno kontaminirano. Također se ne preporučuje pijenje vode iz slavine dok ne stigne obavijest da je to sigurno.

Tablete od joda

Centar je naveo kako konzumirati tablete od joda u slučaju napada. Za bebe do jednog mjeseca preporučuje se doza od 16 mg, za djecu od jedne do tri godine doza od 32 mg, za onu do 12 godina doza od 62,5 mg. Preporuka je da tinejdžeri, trudnice, dojilje i odrasli do 40 godina uzimaju 125 mg.

No, isto tako navode da je u slučaju tzv. prljavih bombi (oružje koje kombinira radioaktivni materijal s uobičajenim eksplozivima) zabranjeno uzimanje jodnih pripravaka jer on može uzrokovati nepopravljivu štetu organizmu.

- Ako se građani nalaze na otvorenom u trenutku napada, mogu primijetiti bljesak na nebu i savjetuje se da nipošto ne gledaju u tom smjeru jer to može uzrokovati opekline rožnice, sljepoću i opekline oka. Zaustavite automobil na sigurnom mjestu pored ceste, zatvorite vrata i prozore, blokirajte ulazak zraka. Ako je moguće, zaštite uši slušalicama jer je to zaštita od barotraume. Usta i nos pokrijte maskom ili tkaninom i dišite kroz to dok ne budete u skloništu - stoji u preporukama Centra.

Prije nekoliko dana i Telegraph je napravio detaljan video s uputama što učiniti u slučaju nuklearnog napada.

