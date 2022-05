VIDEO 'Ulazila sam u minska polja da spasim konje. Mršavi i iscrpljenji lutali su Černjihivom'

Ruska granata pogodila je konjički klub Harmonija u Černjihivu 17. ožujka. Štala se zapalila, radnik koji je tamo radio pustio je konje na slobodu, nažalost, jedan nije izašao na vrijeme. Ostali su se razbježali po gradu uništenom ruskim granatiranjem.

Pogledajte snimku: Konji u razrušenom gradu

Konji lutali gradom i bježali od eksplozija

Nije bilo moguće evakuirati životinje, jer je taj kvart bio pod stalnom vatrom. Nije bilo struje, vode, komunikacije. Oko tri tjedna konji su se spašavali sami. Tražili su hranu, mjesto za spavanje i vodu za sebe, bježeći od stalnih eksplozija i pucnjave.

- Za mene je to bio užas. Nisam se mogla naviknuti na to. Nisam mogla razumjeti zašto nam se to događa u 21. stoljeću, u civiliziranom svijetu u srcu Europe, ispričala je za 24sata Ukrajinka Liza koja je sudjelovala u spašavanju životinja.

'Ulazila sam i u minska polja'

Konji su bili jako uplašeni, bježali su od ljudi koji su im pokušavali pomoći, mršavi i iscrpljeni trčali su po gradu. Kad je granatiranje Černjihiva prestalo, Liza je počela tražiti konje kako bi im spasila živote i odvela ih u drugi konjički klub.

Djevojka je morala hvatati životinje čak i u minskim poljima.

– Konji su samo trčali između minskih polja. Otišla sam ih spasiti, jer mi ih je bilo jako žao. Da ih nisam spasila i odvela u svoju štalu, samo bi umrli, kao i ostali, s tugom se prisjeća djevojka.

Neki konji pronađeni su mrtvi, razneseni u minama ili uginuli od dehidracije, iscrpljenosti i nedostatka hrane. Spašeni imaju ogrebotine na tijelu. Jedan ima tešku ozljedu i pod stalnim je nadzorom veterinara.

- Konji iz našeg konjičkog kluba još su imali sreće, samo su se uplašili. Međutim, konji koje smo hvatali po cijelom gradu i koji su bili pod ruskom kontrolom, doživjeli su veliki užas. Ne znamo čime su hranjeni i jesu li uopće hranjeni, kako su se ponašali Rusi prema njima i što im se radilo - rekla nam je djevojka.

Sada su životinje u staji Skazka, koja se nalazi u gradskom parku kulture i rekreacije.

Volonteri neprestano pomažu životinjama koje su zbog rata bile prisiljene preživjeti ovaj strašnan period.

- Kad smo uzeli konje, ukrajinska vojska nam je rekla da su preživjeli nekim čudom. Uostalom, Rusi su ustrijelili mnoge životinje. Stvarno ne znam zašto su ove preživjele. Imale su jake anđele čuvare, kaže Liza.

