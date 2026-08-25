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NEVJEROJATNO

VIDEO Umjesto kočnice stisnuo gas: Austrijanac uletio u kafić na odmorištu. Dobit će kaznu

Piše Luka Safundžić,
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VIDEO Umjesto kočnice stisnuo gas: Austrijanac uletio u kafić na odmorištu. Dobit će kaznu
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Foto: Čitatelj 24sata
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Policija nam je potvrdila kako je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozlijede nakon što je vozač autom uletio u kafić na odmorištu Nadin

Završen je očevid prometne nesreće koja se u utorak u poslijepodnevnim satima dogodila na autocesti A1, konkretno na odmaralištu Nadin, doznaju 24sata. 

- Jedna osoba je lakše ozlijeđena - rekli su nam iz zadarske policije. 

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Autom uletio u kafić benzinske VIDEO
Autom uletio u kafić benzinske | Video: 24sata Video

Također prema neslužbenim informacijama iz istrage vozač je prilikom parkiranja umjesto kočnice stisnuo gas i tako završio u restoranu na odmorištu. 

Vozaču automobila austrijskih registracijskih oznaka je, također doznajemo, zbog izazivanja prometne nesreće izrečena novčana kazna. 

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