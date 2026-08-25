Policija nam je potvrdila kako je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozlijede nakon što je vozač autom uletio u kafić na odmorištu Nadin
NEVJEROJATNO
VIDEO Umjesto kočnice stisnuo gas: Austrijanac uletio u kafić na odmorištu. Dobit će kaznu
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Završen je očevid prometne nesreće koja se u utorak u poslijepodnevnim satima dogodila na autocesti A1, konkretno na odmaralištu Nadin, doznaju 24sata.
- Jedna osoba je lakše ozlijeđena - rekli su nam iz zadarske policije.
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Također prema neslužbenim informacijama iz istrage vozač je prilikom parkiranja umjesto kočnice stisnuo gas i tako završio u restoranu na odmorištu.
Vozaču automobila austrijskih registracijskih oznaka je, također doznajemo, zbog izazivanja prometne nesreće izrečena novčana kazna.
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