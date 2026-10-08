VIDEO Uragan Isaias sve jači, prijeti obali Meksičkog zaljeva, objavili su niz upozorenja

Tropska oluja Isaias ojačala je u srijedu iznad Meksičkog zaljeva te se polako kreće prema južnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Prema podacima Nacionalnog centra za uragane, očekuje se daljnje jačanje oluje koja bi u petak mogla udariti na sjevernu obalu zaljeva kao izrazito snažan uragan.

Pokretanje videa... VIDEO Tropska oluja Isaias | Video: 24sata/Reuters

Pripreme za snažan udar uragana

Isaias je u srijedu kasno navečer službeno postao prvi uragan u Atlantiku ove sezone. Središte ciklone trenutačno se nalazi oko 740 kilometara južno od rijeke Mississippi i bilježi maksimalne kontinuirane vjetrove brzine 120 kilometara na sat. Oluja se kreće prema istoku i sjeveroistoku brzinom od 15 kilometara na sat, a stručnjaci predviđaju da će prije udara u kopno znatno ojačati.

Flashes of lightning punctuate Isaias' swirling clouds as it strengthens into the first Atlantic hurricane of the season. The northern Gulf Coast is alert for dangerous storm surge, damaging winds and flooding rain ahead of an expected landfall late Friday or early Saturday. Track it with our experts in the CNN Weather app: https://t.co/4dhj824XQQ — CNN (@CNN) October 8, 2026

Nacionalni centar za uragane izdao je upozorenja na uragan i olujne udare za široko područje sjeverne obale Meksičkog zaljeva. Meteorolozi posebno ističu opasnost od olujnih udara mora koji bi mogli podići razinu vode za više od dva metra na obalnom pojasu od Ocean Springsa u Mississippiju do Indian Passa na Floridi.

Lokalne vlasti odmah su reagirale te zatvorile brojne škole u najugroženijim područjima, dok stanovnici ulažu maksimalne napore kako bi zaštitili svoje domove. Guverneri Floride i Alabame proglasili su izvanredno stanje za desetke okruga i pozvali stanovništvo na strogo poštivanje naredbi o evakuaciji.

BREAKING: #Isaias ist jetzt der erste Hurrikan der atlantischen Saison 2026 und er wird sich noch verstärken und Richtung New Orleans und nach Mobile Alabama ziehen! /CG https://t.co/lTSB1DJ5Lx https://t.co/c6NMM2X1kO — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) October 8, 2026

Foto: Lorenzo Hernandez

Rekordno kasni početak sezone

Ovogodišnja sezona uragana u Atlantiku bila je iznimno mirna zbog snažnog utjecaja klimatskog fenomena El Nino, koji ometa formiranje oluja. Formiranje Isaiasa događa se više od četiri mjeseca nakon službenog početka sezone uragana. Time se ova oluja opasno približila rekordu za najkasnije formiranje prvog uragana u povijesti vođenja evidencije.

Apsolutni rekord i dalje drži oluja iz 1905. godine, koja se formirala osmog listopada. Unatoč dosadašnjem mirnom razdoblju na Atlantiku, stručnjaci iz Nacionalnog centra za uragane upozoravaju da Isaias sa sobom donosi vrlo ozbiljnu prijetnju. Prognoze pokazuju da će uragan donijeti ekstremne količine kiše, a u obalnim dijelovima Alabame i sjeverozapadne Floride očekuju se opasne bujične poplave.

Očekuje se da će sustav proizvesti od osam do 18 centimetara kiše uzduž središnje obale Meksičkog zaljeva, a ponegdje bi količina oborina mogla premašiti 25 centimetara. Stručnjaci naglašavaju da postoji i povećan rizik od pojave izoliranih tornada tijekom petka navečer u priobalnim područjima pogođenih saveznih država.

Foto: Lorenzo Hernandez

Utjecaj na industriju i sport

Prijetnja koju Isaias donosi prisilila je energetske kompanije na preventivnu obustavu proizvodnje nafte u ugroženoj regiji. Naftni divovi Shell i Chevron zaustavili su rad na nekoliko svojih odobalnih platformi u Meksičkom zaljevu i evakuirali radnike. Kompanije su privremeno obustavile oko 25 posto proizvodnje nafte, što znači da su s tržišta povukle više od pola milijuna barela dnevno.

Oluja već sada utječe na planirana javna događanja diljem juga Sjedinjenih Američkih Država. Brojni festivali i sportska natjecanja našli su se pod velikim upitnikom zbog sigurnosnih rizika. U Alabami su organizatori morali otkazati tradicionalni Nacionalni festival škampa koji svake godine okuplja stotine tisuća posjetitelja.

Dolazak oluje mogao bi poremetiti i veliki derbi američkog sveučilišnog nogometa između momčadi sveučilišta Alabama i Georgija. Utakmica bi se trebala igrati u Tuscaloosi u subotu navečer, no vremenski uvjeti mogli bi uzrokovati promjenu rasporeda. Predsjednik Donald Trump planirao je prisustvovati tom velikom sportskom događaju u Alabami.

​- Vidjet ćemo što će biti, no ako uragan ide prema Alabami, to nije dobro. Prepustit ću oluji da odluči hoću li ići jer želim da ljudi budu na sigurnom - rekao je Trump novinarima u srijedu.

*uz korištenje AI-ja