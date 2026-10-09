VIDEO Uragan Isaias sve jači, već izdali naredbe za evakuacije

Uragan Isaias ojačao je u snažnu oluju treće kategorije dok se američka obala Meksičkog zaljeva priprema za po život opasne uvjete. Očekuje se da će oluja dodatno ojačati prije udara na kopno tijekom petka ili subote.

Pokretanje videa... VIDEO Uragan sve jači | Video: Reuters

Upozorenja za obalna područja

Američki Nacionalni centar za uragane izvijestio je u petak da Isaias donosi vjetrove brzine veće od 193 kilometra na sat. Oluja se trenutačno nalazi otprilike 386 kilometara južno od Pensacole na Floridi i kreće se prema sjeveroistoku brzinom od 24 kilometra na sat. Stručnjaci predviđaju daljnje jačanje tijekom dana, zbog čega su vlasti izdale hitna upozorenja stanovništvu.

​- Pripreme treba brzo privesti kraju jer će se vremenski uvjeti danas naglo pogoršati - poručili su iz Nacionalnog centra za uragane.

Prvi uragan ove atlantske sezone trebao bi stići do obale Sjedinjenih Američkih Država kasno u petak ili rano u subotu. Prema prognozama, udar na kopno dogodit će se između zaljeva Mobile u Alabami i zaljeva Choctawhatchee na Floridi. Iako će oluja oslabjeti nakon ulaska na kopno, njeni učinci bit će i dalje izrazito opasni.

​- Ovo je situacija opasna po život. Osobe unutar ovih područja moraju poduzeti sve potrebne radnje kako bi zaštitile živote i imovinu od rastuće vode i drugih opasnih uvjeta - upozorio je centar.

Foto: Marco Bello

Prijetnja vodenog vala i obilnih kiša

Vlade u dijelovima Alabame, Floride i Georgije proglasile su izvanredno stanje kako bi ubrzale odgovor na nadolazeću katastrofu. Nekoliko obalnih okruga duž Meksičkog zaljeva izdalo je obvezne naredbe za evakuaciju stanovništva. Značajan broj ljudi već je napustio svoje domove i potražio sigurnost dublje u unutrašnjosti, dok Al Jazeera prenosi kako se na obali očekuju katastrofalne posljedice.

Najveću prijetnju predstavlja olujni udar koji bi mogao podići razinu mora za ogromnih 2,7 metara. Ovaj vodeni val prijeti području od granice Alabame i Floride sve do plaže Grayton na Floridi. Uz to, Isaias će donijeti obilne kiše s procijenjenim količinama od deset do dvadeset centimetara, dok bi neka lokalna područja mogla primiti i do 38 centimetara padalina.

Guverner Floride Ron DeSantis zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa proglašenje izvanrednog stanja na saveznoj razini. DeSantis je posebno naglasio da najveća opasnost ne leži samo u vjetru, nego u rastućoj vodi koja može zarobiti ljude u kućama.

​- Olujni val je ono što ljudima zaista ugrožava živote ako nisu poslušali naredbe za evakuaciju i nanosi najveću štetu. Svugdje od Pensacole do sjeverne Floride mogli biste vidjeti olujni val, stoga budite na oprezu - istaknuo je DeSantis.

​- Uvijek kažemo da se skrivate od vjetra, ali bježite od vode. Kada voda raste, ne želite ostati uhvaćeni u tome - dodao je guverner.

Foto: Marco Bello

Mobilizacija hitnih službi

Američka Federalna agencija za upravljanje hitnim situacijama potvrdila je da su njeni uredi u potpunosti angažirani oko priprema za udar uragana. Agencija je još u četvrtak pozvala sve stanovnike obale zaljeva da ozbiljno shvate prijetnju i pripreme se na vrijeme. Brza reakcija službi ključna je za izbjegavanje crnih scenarija tijekom prolaska ovakvih razornih sustava.

Uragan Isaias dijeli ime sa snažnom olujom koja je 2020. godine donijela ogromnu štetu američkoj istočnoj obali, no ovaj put oluja prijeti južnijim krajevima i obali Meksičkog zaljeva. Tadašnji Isaias izazvao je brojna tornada i prekinuo opskrbu električnom energijom za tri milijuna ljudi. Iako se putanje razlikuju, stručnjaci upozoravaju da je razina opasnosti danas jednako ozbiljna.

Službe na terenu neprestano prate kretanje oluje i prilagođavaju planove spašavanja u realnom vremenu. Cijela regija sada čeka konačni udar u nadi da će ranije evakuacije i poduzete mjere značajno smanjiti broj ljudskih žrtava.

*uz korištenje AI-ja