DRAMA U TRGOVAČKOM CENTRU

VIDEO Urušio se komad stropa u Arena Centru: 'Ljudi su sjedili za stolom. Prokišnjava, struja visi'

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Urušio se komad stropa u Arena Centru: 'Ljudi su sjedili za stolom. Prokišnjava, struja visi'
Foto: Čitatelj 24sata

Čitateljica nam je kazala kako je komad stropa uništio stol te kolica za pladnjeve koji su se nalazili pored stola

Ljudi su sjedili za stolom i strop se odjednom urušio. Svi su odmah pobjegli, ispričala nam je čitateljica koja je snimila urušeni strop Arena Centra nakon jake kiše u Zagrebu u srijedu navečer.

Pao dio stropa u Areni Centru 00:31
Pao dio stropa u Areni Centru | Video: čitatelj/24sata

Kazala je kako je komad stropa uništio stol te kolica za pladnjeve koji su se nalazili pored stola. 

- Struja visi, a voda teće. Ma strava. Dobro da nitko nije nastradao u svemu ovome - dodala je.

Hrvatsku je pogodilo jako nevrijeme u srijedu, ponajviše obalu. Jaki pljusak nije zaobišao ni Zagreb. DHMZ za četvrtak prognozira promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno uz kišu. U noći u Dalmaciji prognozira izražene pljuskove s grmljavinom, ponegdje i nevrijeme, a ujutro na istoku Hrvatske moguću obilnu oborinu.

Foto: Čitatelj 24sata

U drugom dijelu dana prognoziraju sve češća sunčana razdoblja, no i dalje nestabilno. Popodnevni pljuskovi najvjerojatniji su u sjevernim krajevima. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni. Na krajnjem jugu još ujutro umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna od 22 do 27 °C.

