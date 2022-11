VIDEO Užas u C. Gori: Medvjed Ljubo živi u strašnim uvjetima, a od muke grize svoje šape

Kavez u kojem je zatvoren jedva mu ostavlja dovoljno mjesta da stoji, a medvjed toliko pati da je pribjegao samoozljeđivanju, grizući svoje šape i rešetke kaveza, rekao je izvršni direktor ASI-ja David Barritt referirajući se na petogodišnjeg medvjeda Ljubu koji se nalazi u azilu za životinje u naselju Blizna nedaleko od Podgorice.

Naime, azil se očito drži mimo svih smjernica o držanju divljih životinja u zatočeništvu, a uvjeti u kojima živi su nepodnošljivo okrutni i bešćutni. Podgorički mediji pišu da država uporno ignorira sve što se događa u azilu, piše N1 Srbija.

U izvještaju Međunarodne organizacije za spašavanje životinja (Animal Survival International, ASI), opisani su uvjeti u kojima medvjed živi zajedno s još dvije životinje.

Sve se otkrilo nakon što su članovi te neprofitne organizacije posjetili imanje Miljana Miličkovića, odnosno ''azil'' u kojem se medvjed nalazi. ASI je također rekao da traže rješenje i način da se smeđi medvjed tako preseli u neki od rezervata u inozemstvu.

Barrit je također rekao da vlasnik stranice koja se zove ' Animal Shelter and Recovery Montenegro' dodatno potiče posjetitelje da kupuju voće i bacaju ga kroz rešetke kaveza, iako životinja već danima boravi na hrpi trulog voća.

U kakvim uvjetima živi medvjed Ljubo, organizacija ASI objavili su na Twitteru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Crnogorske vlasti sve to znaju i priznaju okrutnost u kojoj se medvjed drži, ali ipak dopuštaju da se to nastavi uz obrazloženje da je to problem koji je teško riješiti - rekao je Barit te istaknuo kako se odmah treba krenuti u akciju i pomoći medvjedu.

- Vlasnika treba natjerati da medvjedu osigura bolje uvjete za život i kazniti ga visokom globom za svaki dan nakon kojeg medvjed nastavi živjeti - kazao je, a prenosi N1 Srbija.

Inače, imanje na kojem se nalazi 'Sklonište i oporavak za životinje', prema ranijim izjavama vlasnika Miličkovića, površine je oko 150 tisuća četvornih metara te su objekti na imanju izgrađeni prema 'europskim propisima, za držanje i uzgoj divljači', no video ipak prikazuje nešto sasvim drugo.

Uvjeti za držanje divljih i zaštićenih životinja u Crnoj Gori definirani su Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o uvjetima za držanje i uzgoj zaštićenih divljih vrsta životinja. Prema tome, sisavci se ne mogu držati isključivo u kavezima, već im je potrebno osigurati organiziran vanjski prostor. Tako je za nekoliko smeđih medvjeda, prema propisima, potrebno osigurati najmanje 300 četvornih metara vanjskog i dodatnih šest četvornih metara zatvorenog prostora, po jedinki. Mrki medvjed je zaštićena i autohtona vrsta u Crnoj Gori.

Vlasnik spornog azila, Miljan Miličković gotovo 15 godina brine o divljim životinjama na svom privatnom posjedu, a prvi put je zatražio dozvolu za njihovo držanje u svibnju 2018., a dospio je u javnoar nakon što su dva mladunca mrkog medvjeda s Puste lisce kod Nikšića stradala gore s njim. No, status ilegalnog skloništa u selu Blizna do danas nije riješen niti je službeno registriran.

