Nakon očevida će biti poznate okolnosti nesreće
JEDAN OZLIJEĐEN
VIDEO Užas u Sesvetama: Motociklist naletio na pješaka
Čitanje članka: < 1 min
Jedna osoba je ozlijeđena u prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali motociklist i pješak u četvrtak oko podne. Nesreća se dogodila na Zagrebačkoj cesti u Brestju u Sesvetama. Ozlijeđenog su prevezli u bolnicu, a očevid je u tijeku, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.
- Tamo su policija i Hitna, izgleda strašno, ima i dosta krvi - kaže nam čitatelj.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Nakon očevida će biti poznate okolnosti nesreće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku