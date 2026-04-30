VIDEO Užas u Sesvetama: Motociklist naletio na pješaka

Jedna osoba je ozlijeđena u prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali motociklist i pješak u četvrtak oko podne. Nesreća se dogodila na Zagrebačkoj cesti u Brestju u Sesvetama. Ozlijeđenog su prevezli u bolnicu, a očevid je u tijeku, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

- Tamo su policija i Hitna, izgleda strašno, ima i dosta krvi - kaže nam čitatelj.

Prometna nesreća u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Nakon očevida će biti poznate okolnosti nesreće.