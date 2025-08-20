VIDEO Užas u Španskom: 'Auto udario u stablo i planuo, vozača je u zadnji čas spasio prolaznik'

Čovjek je autom sletio s ceste, zabio se u drvo, nakon čega se automobil zapalio na zelenoj površini na Zagrebačkoj aveniji. Od čitatelja doznajemo da je netko od prisutnih na skate parku vidio što se događa i dotrčao izvući mladića iz auta koji je planuo.

Prometna nesreća na Zagrebačkoj aveniji

- Auto je sletio sa Zagrebačke avenije, zaletio se u stablo i isti čas zapalio. Sreća da je dečko iz skate parka dojurio i izvukao vozača jer da nije, izgorio bi, još veća sreća da nitko nije šetao psa jer stalno ima nekog tamo - ispričao nam je čitatelj koji je svemu svjedočio. Dodao je kako su policija, hitna i vatrogasci brzo stigli i požar je ugašen nakon desetak minuta.

Drugi čitatelj ispričao nam je kako je auto u izlijetanju skoro udario dvoje ljudi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dvoje ljudi na stajalištu ZET autobusa i pješačkoj stazi, od desetak, su jedva izbjegli auto koji je velikom brzinom naišao i izgubio kontrolu na križanju Petrovaradinske i Zagrebačke. Auto je udario u nogostup i na videu se vide tragovi udara. Dvoje ljudi koji su za dlaku izbjegli auto poslije su se zagrlili u šoku - ispričao je.

Zagrebačka policija je kako doznajemo dojavu zaprimila u utorak nešto prije ponoći.

- Dojavu smo zaprimili u 23.35, vozač je autom sletio s ceste udario u drvo te se vozilo zapalilo. Vozač ima lakše ozljede i prevezen je u bolnicu - rekli su nam iz policije.