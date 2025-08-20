Obavijesti

News

Komentari 3
BUKTINJA U ZAGREBU

VIDEO Užas u Španskom: 'Auto udario u stablo i planuo, vozača je u zadnji čas spasio prolaznik'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Užas u Španskom: 'Auto udario u stablo i planuo, vozača je u zadnji čas spasio prolaznik'
4
Foto: Čitatelj 24sata

Od zagrebačke policije doznajemo kako je vozač lakše ozlijeđen te je prevezen u bolnicu

Čovjek je autom sletio s ceste, zabio se u drvo, nakon čega se automobil zapalio na zelenoj površini na Zagrebačkoj aveniji. Od čitatelja doznajemo da je netko od prisutnih na skate parku vidio što se događa i dotrčao izvući mladića iz auta koji je planuo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća na Zagrebačkoj aveniji 01:52
Prometna nesreća na Zagrebačkoj aveniji | Video: čitatelj/24sata

- Auto je sletio sa Zagrebačke avenije, zaletio se u stablo i isti čas zapalio. Sreća da je dečko iz skate parka dojurio i izvukao vozača jer da nije, izgorio bi, još veća sreća da nitko nije šetao psa jer stalno ima nekog tamo - ispričao nam je čitatelj koji je svemu svjedočio. Dodao je kako su policija, hitna i vatrogasci brzo stigli i požar je ugašen nakon desetak minuta.

Drugi čitatelj ispričao nam je kako je auto u izlijetanju skoro udario dvoje ljudi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dvoje ljudi na stajalištu ZET autobusa i pješačkoj stazi, od desetak, su jedva izbjegli auto koji je velikom brzinom naišao i izgubio kontrolu na križanju Petrovaradinske i Zagrebačke.  Auto je udario u nogostup i na videu se vide tragovi udara. Dvoje ljudi koji su za dlaku izbjegli auto poslije su se zagrlili u šoku - ispričao je.

KRUŽIO I HELIKOPTER Velika pljačka na Viru! Ukrali novac iz zaštitarskog kombija
Velika pljačka na Viru! Ukrali novac iz zaštitarskog kombija

Zagrebačka policija je kako doznajemo dojavu zaprimila u utorak nešto prije ponoći.

- Dojavu smo zaprimili u 23.35, vozač je autom sletio s ceste udario u drvo te se vozilo zapalilo. Vozač ima lakše ozljede i prevezen je u bolnicu - rekli su nam iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025