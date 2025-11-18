VIDEO 'Vatra je gutala Vjesnik. Plamen je obasjao cijeli kvart'

Požar u zgradi Vjesnika u ponedjeljak navečer krenuo je iz jednog ureda, a onda se nastavio širiti ventilacijom i kanalima. Vidio se gusti crni dim i plamen koji se širio i prema donjem dijelu zgrade, a sve su snimili i čitatelji 24sata. Neki od njih stanuju u blizini, a njima je također, pričaju nam, bila napeta noć. Na terenu su bile sve vatrogasne snage i kiša je padala bez prestanka. Jedan od čitatelja poslao nam je snimke ove strašne buktinje koja je progutala Vjesnik.

Kako je ispričao za 24sata, iz stana gleda na Vjesnik, a prizori su bili strašni.

Pokretanje videa... 00:45 Izgorjela zgrada Vjesnika | Video: čitatelj/24sata

Vatra je polako gutala Vjesnik

- Moj stan gleda na zgradu Vjesnika, tako da sam vidio sve što se događalo i kako je vatra polako, ali sigurno gutala Vjesnik. Bilo je baš strašno čuti vatrogasne sirene - na trenutke nismo znali osvjetljava li kvart plamen ili su to vatrogasna svjetla.

Sve u svemu, napeta i strašna atmosfera. Teška noć za vatrogasce, a i nas koji smo u blizini - ispričao nam je čitatelj.