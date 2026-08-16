VIDEO Vatrogasci Makarske rivijere na nogama: 'Ovo je vrlo neozbiljno, posebno sada...'

Sva dobrovoljna vatrogasna društva od Brela do Gradca, kao i JVP Makarska, prije pola sata su se žurno aktivirala zbog ispaljivanja signalnih raketa u Podgori. Rakete su najvjerojatnije ispaljivane s brodica u more u Podgori prilikom proslave blagdana Sv. Vicenca, piše Slobodna Dalmacija.

- Nama nitko nije javio da će ispaljivati rakete makar u more, što je zbilja neozbiljno, posebno sada kada Dalmacijom haraju katastrofalni požari. Signalne rakete ispaljuju se u slučaju traženja pomoći, a ne za zabavu - rekao je za Slobodnu Dalmaciju Mario Čović, zapovjednik JVP Makarska.

Dodao je kako sada svi vatrogasci s područja Makarske rivijere pretražuju šume kako bi provjerili je li došlo do novog požara.

- Sada su aktivirani svi vatrogasci Makarske rivijere jer smo zbilja u najjačem stupnju pripravnosti i pretražujemo sve šume kako bismo provjerili je li neka od raketa možda prouzročila požar. Za sada je sve u redu, ali pozivamo građane na ozbiljnost - istaknuo je Čović.