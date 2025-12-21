Obavijesti

UVIJEK SPREMNI POMOĆI

VIDEO Vatrogasci spasili psa iz dubokog kanala kod gradilišta u Istri: 'Floki je star, nije vidio...'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Floki je upao u rupu, ja sam ga čula, a onda su došli vatrogasci. Već je bilo pritužbi na te radove, put oko gradilišta nisu baš adekvatno obilježili, kaže nam čitateljica

Vatrogasci iz Pule u nedjelju su imali neobičnu akciju spašavanja. Naime, pas Floki upao je u duboki kanal pokraj jednog gradilišta u Štinjanu kraj Pule te su ga vatrogasci morali na siguran način izvući van. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Vatrogasci spašavaju psa 05:13
Vatrogasci spašavaju psa | Video: 24sata Video

- Floki je pas jednog poljoprivrednika iz Štinjana, oni se često šeću po njivi koja je ovdje u blizini. Trenutno tu traju radovi na cesti, počeli su je prekopavati prije nekoliko dana zbog vodovoda i nisu baš adekvatno obilježili neki put oko rupe.

UZNEMIRUJUĆE FOTO Pas Charlie u igri se nabio na željeznu armaturu. Spasili ga veterinari u Puli: 'Božićno čudo'
FOTO Pas Charlie u igri se nabio na željeznu armaturu. Spasili ga veterinari u Puli: 'Božićno čudo'

Pas je onda upao unutra. On je inače već star i slijep. Čula sam ga, a onda su došli i vatrogasci. Već je bilo pritužbi na te radove, nisu baš adekvatno to sve obilježili. Ali najvažnije je da su psa spasili - govori nam čitateljica.

Informaciju su za 24sata potvrdili i iz Javne vatrogasne postrojbe Pula, gdje su nam rekli kako su dojavu zaprimili u 16.23 sati.

TRAŽI TOPLI DOM FOTO 'Udomi me': Tina čeka da nekome bude divan prijatelj
FOTO 'Udomi me': Tina čeka da nekome bude divan prijatelj

U akciji spašavanja sudjelovalo je jedno vozilo, a Flokija su do 17.13 sati sigurno izvukli iz kanala koji je, kako nam kažu, bio dubok otprilike 10 metara.

