UZNEMIRUJUĆE

FOTO Pas Charlie u igri se nabio na željeznu armaturu. Spasili ga veterinari u Puli: 'Božićno čudo'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Specijalistička veterinarska ambulanta "Hajster"

Metalna šipka ušla je u tijelo neposredno iza prsne kosti, a izašla paralelno uz anus, prolazeći pritom iznimno blizu vitalnih organa. Veterinarski tim morao je Charlija kirurški otvoriti na tri mjesta

Prava drama, koja je mogla završiti tragično, odigrala se prošle nedjelje, a zahvaljujući brzoj reakciji vlasnika i stručnosti veterinara Specijalističke veterinarske ambulante Hajster iz Pule, završila je sretnim ishodom.

Pas Charlie teško je ozlijeđen tijekom igre oko kuće, kada se u punom trku nabio na željeznu armaturu i ostao na njoj proboden.

Vlasnici su odmah reagirali te uz pomoć stroja za rezanje željeza uklonili veći dio šipke, dok je ostatak, dug čak 52 centimetra, ostao zaboden u Charlijevo tijelo. U takvom stanju hitno su ga dovezli u veterinarsku ambulantu.

Metalna šipka ušla je u tijelo neposredno iza prsne kosti, a izašla paralelno uz anus, prolazeći pritom iznimno blizu vitalnih organa. Veterinarski tim morao je Charlija kirurški otvoriti na tri mjesta kako bi šipku uklonio uz što manja oštećenja okolnih tkiva i organa.

Zahvat je uspješno izveden, a Charlie je preživio ozljede koje su, kako ističu veterinari, mogle imati kobne posljedice. U ambulanti ovaj slučaj nazivaju pravim božićnim čudom.

