FOTO Pas Charlie u igri se nabio na željeznu armaturu. Spasili ga veterinari u Puli: 'Božićno čudo'

Prava drama, koja je mogla završiti tragično, odigrala se prošle nedjelje, a zahvaljujući brzoj reakciji vlasnika i stručnosti veterinara Specijalističke veterinarske ambulante Hajster iz Pule, završila je sretnim ishodom.

Pas Charlie teško je ozlijeđen tijekom igre oko kuće, kada se u punom trku nabio na željeznu armaturu i ostao na njoj proboden.

POGLEDAJTE VIDEO: Upozorenje, uznemirujuć sadržaj!

Vlasnici su odmah reagirali te uz pomoć stroja za rezanje željeza uklonili veći dio šipke, dok je ostatak, dug čak 52 centimetra, ostao zaboden u Charlijevo tijelo. U takvom stanju hitno su ga dovezli u veterinarsku ambulantu.

Metalna šipka ušla je u tijelo neposredno iza prsne kosti, a izašla paralelno uz anus, prolazeći pritom iznimno blizu vitalnih organa. Veterinarski tim morao je Charlija kirurški otvoriti na tri mjesta kako bi šipku uklonio uz što manja oštećenja okolnih tkiva i organa.

Zahvat je uspješno izveden, a Charlie je preživio ozljede koje su, kako ističu veterinari, mogle imati kobne posljedice. U ambulanti ovaj slučaj nazivaju pravim božićnim čudom.