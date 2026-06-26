VIDEO Vatrogasci u Zagrebu gledali atletiku i skužili požar

Kako su izvijestili zagrebački vatrogasci, jučer tijelom prijenosa 2. Memorijala Ivana Ivančića imali su neuobičajenu intervenciju.

- Tijekom prijenosa primijetili smo požar osobnog automobila te građane koji su već započeli s gašenjem požara - objavili su vatrogasci.

Dodaju da su odmah po uočavanju događaja počeli smo s opremanjem i pripremama za izlazak na intervenciju, a ubrzo nakon toga zaprimljene su i prve dojave građana.

- Posebnu pohvalu upućujemo građanima koji su brzom i prisebnom reakcijom uspjeli ugasiti požar prije našeg dolaska - rekli su vatrogasci.

Dodaju i da su po dolasku na mjesto događaja izvršili kontrolu požarišta kako bi se isključila mogućnost ponovnog izbijanja požara.