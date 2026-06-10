Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

VIDEO Vatrogasni zapovjednik o buktinju kraj Zaboka: 'Borimo se, požar i dalje jako gori'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Vatrogasni zapovjednik o buktinju kraj Zaboka: 'Borimo se, požar i dalje jako gori'
17
Pustodol Začretski: Izbio požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Požar je buknuo u tvornici namještaja. Na intervenciju je izašlo više od 70 vatrogasaca...

Još uvijek gori i to jako. Okružili smo ga i gasimo izvana. Ne možemo unutra još. To je jako puno gorivne mase. Veliki dio prostora je zahvaćen. Borimo se. Gasimo ga s lijeve i desne strane jer nas je strah da će se proširiti, rekao nam je vatrogasni zapovjednik Stjepan Skuliber o požaru tvornice namještaja kod Zaboka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šokirani radnici tvrtke iz Zagorja: 'U trenu je sve nestalo, što će biti s 250 radnika sada?' VIDEO
Šokirani radnici tvrtke iz Zagorja: 'U trenu je sve nestalo, što će biti s 250 radnika sada?' | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, požar je buknuo u Pustodolu Začretskom. Na teren je izašlo više vatrogasnih kola i više od 70 vatrogasaca.

- Žalosno je ovo gledati. Radio sam tu prije, bilo je divno tu raditi. Firma je radila i napredovala. 250 ljudi je tu radilo, kako će oni sada posao naći. Znao sam da će se kad tad ovo dogoditi. Gledam i ne vjerujem, ispričao je za 24sata jedan od bivših radnika tvrtke Prostoria u  u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja. Tamo je u poslijepodnevnim satima izbio veliki požar.

- Situacija je još uvijek vrlo ozbiljna, pokušavamo požar zaustaviti u okvirima u kojima smo ga pronašli. Za sada smo digli sve snage koje imamo. U komunikaciji smo i s glavnim vatrogasnim zapovjednikom - rekao je Skuliber.

Osim bivših i sadašnjih radnika tvrtke, tu je bilo i obližnjih susjeda koje je zatekao požar.

Prema riječima očevidaca, vatra je navodno krenula od manje nadstrešnice u kojoj se nalazila velika količina otpada od spužve, nakon čega se brzo proširila na ostatak kompleksa. | Foto: Zagorje International

- Iznenada je krenuo gusti dim, bilo nas je strah. Nismo znali što se događa, krenule su sirene, a mi smo gledali kako sve gori i nestaje. Pretužno - rekao je jedan od prvih susjeda.

S druge strane, bilo je i onih radnika koji nisu ništa htjeli reći, neki su i pustili suze na ove tužne prizore.

-  13 godina sam ovdje radio. Požar je krenuo kad je moja smjena bila gotova. Pod velikim sam šokom, ne znam što bih mislio - ispričao je jedan od onih koji su ipak željeli nešto reći.

- Mi smo u proizvodnji. katastrofa je ovo. Koliko znamo, nitko nije ozlijeđen. Teško nam je, u jednom trenu je sve nestalo. Sad gledamo kako izgara do kraja i to malo što je ostalo. Ne znam što nam nosi sutra. Dugo sam tu radio u proizvodnji - dodao je drugi.

Pustodol Začretski: Izbio požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria
Pustodol Začretski: Izbio požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos kratko je izjavio kako je riječ o ozbiljnoj situaciji. „Katastrofa, borimo se s požarom”, rekao je.

Prema navodima lokalnih medija, požar je izbio kod manje nadstrešnice u blizini koje se nalazila veća količina otpadne spužve, no okolnosti izbijanja vatre zasad nisu službeno potvrđene.

Prostoria je jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki za dizajn i proizvodnju namještaja, sa sjedištem i proizvodnim pogonom u Pustodolu Začretskom, a svoje proizvode izvozi na brojna inozemna tržišta.

Zasad nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama niti o razmjerima materijalne štete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'
JAKO SRCE ZA 'VATRENE'

Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'

Umirovljeni 79-godišnji diplomat Antun Babić doživio je četvrti infarkt i prije operacije imao samo jednu u želju - da poživi do kraja nogometnog prvenstva i vatreno navija za Vatrene
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala
OBITELJSKI DOM

USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju, računala, odmah su mu oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026