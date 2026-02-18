VIDEO Velika lavina 'progutala' skijalište u Italiji: Snimili su sve

Snimka velike lavine koja se u utorak obrušila niz strmu padinu u blizini talijanskog skijališta Courmayeur proširila se društvenim mrežama. Snimili su je skijaši koji su se našli na mjestu lavine, nije poznato je li netko od njih ozlijeđen. Samo nekoliko dana ranije, dva su skijaša poginula u sličnom incidentu u istom skijalištu, javlja Daily Mail.

Na novim snimkama vidi se gomila snijega i leda koja se primiče skijašima, u jednom trenutku kreće panika, ljudi pokušavaju pobjeći, prekriva ih oblak snijega...

Do ranije nesreće došlo je na skijalištu Courmayeur. Lavina je zahvatila trojicu skijaša, dvojica su poginula, dok je treći teško ozlijeđen.

Tijekom proteklog tjedna u Italiji je poginuo rekordan broj skijaša i planinara, njih čak 13. Od toga ih je 10 stradalo u lavinama, piše AP.

Pokretanje videa... 03:28 Najmanje dvoje francuskih državljana poginulo u lavini blizu talijanskog Courmayeura | Video: 24sata/reuters