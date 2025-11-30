Obavijesti

U MIONICI

VIDEO Velika tučnjava u Srbiji: Letjele boce i stolice, u kavani se tukli građani i SNS-ovci?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Tučnjava izbila blizu biračkog mjesta broj 30, scene nasilja brzo se proširile društvenim mrežama

U Mionici u Srbiji danas je, u neposrednoj blizini biračkog mjesta broj 30, izbila velika tučnjava u kojoj su, prema informacijama, sudjelovali građani i članovi SNS-a. Do žestokog okršaja došlo je u kavani 'Lovac', a dramatične scene ubrzo su se proširile internetom, piše nova.rs.

Na videozapisima koji su objavljeni vidi se kako grupa ljudi iz unutrašnjosti lokala baca staklene boce, daske i stolice prema građanima na ulici. Ubrzo je uslijedio i odgovor s druge strane, što je dovelo do potpune eksplozije kaosa. Gotovo sva stakla na izlozima i ulaznim vratima kavane bila su uništena u nekoliko sekundi.

Predmeti su letjeli sa svih strana, dok je zvuk razbijenog stakla i galama sudionika dodatno pojačavao napetu situaciju.

Na mjesto incidenta stiglo je nekoliko policajaca, no njihova intervencija bila je otežana. Jedna od snimki prikazuje policajca kako se stolicom brani od boca koje su iz lokala letjele prema ulici.

Iako je policijska prisutnost ubrzo pojačana, ući u lokal bilo je gotovo nemoguće jer su izgrednici nastavili bacati predmete kroz razbijena vrata i prozore, što je jasno vidljivo na snimkama koje kruže društvenim mrežama.

Za sada nema službenih podataka o eventualno ozlijeđenima niti o uhićenjima. Nadležne službe još nisu objavile detalje o uzroku sukoba niti o povezanosti incidenta s izbornim procesom na toj lokaciji.

