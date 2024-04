VIDEO Velike poplave na jugu Kine: Urušio se most, vlasti su evakuirale desetke tisuća ljudi

NIŽELIGAŠKI GOL TJEDNA

VIDEO Pogledajte fantastične škarice iz Varaždina: 'Zezaju me da ne znam zabiti običan gol' VARAŽDIN - Matija Garić (21), igrač Zelengaja iz Donjeg Kućana, drugi put ove sezone zabio je najljepši niželigaški gol tjedna u izboru Sofascorea, u pobjedi 4-2 kod Mladosti. Krasno je pogodio preko glave leđima okrenut golu. "Suigrači me zezaju da ne znam zabiti običan gol, nego samo eurogolove. To nije sve, očekujte ih još", rekao je igrač kluba iz Prve županijske lige koji je gol posvetio Lovri Juriniću i njegovoj obitelji.

