VIDEO Veliki požar gori na Šolti, prijetio kućama. Gase kanaderi

Piše HINA,
VIDEO Veliki požar gori na Šolti, prijetio kućama. Gase kanaderi
Foto: HVZ

Zapovjednik DVD Šolta Josip Burica kazao je za Hinu kako je vatra buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice gdje gori gusta borova šuma, a na terenu su sve otočne snage i to 40 vatrogasaca s deset vozila.

Veliki šumski požar koji je izbio u ponedjeljak nešto poslije 15 sati na otoku Šolti, u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske, gase svi otočni vatrogasci, te kanader i air traktor.

VIDEO: Požar na Šolti

Pokretanje videa...

Požar na Šolti 00:19
Požar na Šolti | Video: Čitatelj 24sata

"Unatoč burinu koji puše potporu nam daju zračne snage i to kanader, kao i air traktor. Pozvali smo još jedan kanader u pomoć. U jednom trenutku je čak bila ugrožena i jedna kuća, no uspjeli smo je obraniti", kazao je Burica.

Još se uvijek ne može reći kolika je ukupna površina zahvaćena vatrom, a vatrogasci ostaju i dalje na terenu obuzdavati vatru koja sada guta borove i druga stabla.

