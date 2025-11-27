Obavijesti

News

Komentari 23
OZLIJEĐENI SU RADNICI

VIDEO Sesvete: Ogroman požar izbio u skladištu guma. Diže se gusti crni dim. Ima ozlijeđenih?!

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sesvete: Ogroman požar izbio u skladištu guma. Diže se gusti crni dim. Ima ozlijeđenih?!
1

U Zagrebačkoj ulici u Sesvetama u skladištu zapalile su se gume. Vatrogasci su na terenu. Prema neslužbenim informacijama. nekoliko radnika je ozlijeđeno.

Zagrebački vatrogasci bore se s vatrenom stihijom u Sesvetama. Požar je izbio oko 13 sati u Zagrebačkoj ulici, u skladištu guma. 

Kako neslužbeno doznajemo, nekoliko radnika u hali je ozlijeđeno.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Požar 01:55
Požar | Video: 24sata Video

- Diže se ogroman, gusti, crni dim. Čini se da je jak požar. Još i puše jak vjetar - kazao je čitatelj. 

Prema za sad dostupnim informacija, zapalile su se gume. Vatrogasci navode da je vidljiv otvoren plamen. Hala u kojoj je izbio požar je veličine 15x15 metara. 

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
ŠTO DAJU ZAUZVRAT

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025