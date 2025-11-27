VIDEO Sesvete: Ogroman požar izbio u skladištu guma. Diže se gusti crni dim. Ima ozlijeđenih?!

Zagrebački vatrogasci bore se s vatrenom stihijom u Sesvetama. Požar je izbio oko 13 sati u Zagrebačkoj ulici, u skladištu guma.

Kako neslužbeno doznajemo, nekoliko radnika u hali je ozlijeđeno.

- Diže se ogroman, gusti, crni dim. Čini se da je jak požar. Još i puše jak vjetar - kazao je čitatelj.

Prema za sad dostupnim informacija, zapalile su se gume. Vatrogasci navode da je vidljiv otvoren plamen. Hala u kojoj je izbio požar je veličine 15x15 metara.

