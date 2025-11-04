VIDEO Veliki skandal u Izraelu. Uhitili su najmoćniju ženu IDF-a, desničari su bijesni: 'Izdajice!'

Maskirani čuvari podižu zatvorenika s poda, iz ležećeg položaja licem prema dolje. Na glavi mu je povez preko očiju. Vuku ga prema kutu prostorije, gdje su izraelski vojnici formirali barijeru od štitova za razbijanje prosvjeda, zaklanjajući ga od pogleda obližnje sigurnosne kamere. Zatvorenik je okružen, vojni psi čuvari laju, a iza štitova se vidi pomicanje sjena.

Iako snimka ne otkriva sve, palestinski zatvorenik kasnije je završio u bolnici s teškim ozljedama, uključujući slomljena rebra, probijeno plućno krilo i oštećenje rektuma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovaj video iz zloglasnog vojnog pritvorskog centra Sde Teiman, koji je procurio u javnost, izazvao je politički potres u Izraelu. Afera je eskalirala do neslućenih razmjera, kulminirajući ostavkom, dramatičnim nestankom i konačno uhićenjem jedne od najmoćnijih osoba u izraelskom obrambenom sustavu, glavne vojne pravne savjetnice, general-bojnice Yifat Tomer-Yerushalmi.

Politički potres zbog istrage zlostavljanja

Nakon što je snimka u kolovozu 2024. emitirana na izraelskom Kanalu 12, ured Tomer-Yerushalmi pokrenuo je istragu. U srpnju su tužitelji upali u centar Sde Teiman i priveli 11 vojnika zbog sumnje na nasilni napad, uključujući i analno silovanje. Petorica su kasnije optužena za teško zlostavljanje.

Međutim, umjesto da se fokusira na sam zločin, izraelska desnica pokrenula je žestoku kampanju protiv istražitelja. Političari i desničarski komentatori optužene vojnike proglasili su "herojima", a vojne tužitelje "izdajicama".

Foto: screenshot/X

Premijer Benjamin Netanyahu optužbe je nazvao "krvavom klevetom", a curenje snimke "možda najtežim propagandnim napadom koji je država Izrael doživjela od svog osnutka". Ministar obrane Israel Katz poručio je da onaj tko "izmišlja krvave klevete protiv izraelskih vojnika nije dostojan nositi uniformu IDF-a".

Pritisak je postao i fizički. Desničarska rulja, među kojima su bili i ministar te dva člana Kneseta, provalila je u vojnu bazu prosvjedujući protiv uhićenja vojnika.

Očajnički potez glavne tužiteljice

U središtu oluje našla se general-bojnica Yifat Tomer-Yerushalmi, druga žena u povijesti na poziciji glavne vojne pravne savjetnice i do tada uzorna državna službenica. Suočena s optužbama da njezin ured izmišlja dokaze i progoni vlastite vojnike, povukla je potez koji će joj zapečatiti karijeru. Prošlog tjedna priznala je da je upravo ona odobrila objavu snimke.

Foto: Nir Elias

U svom pismu ostavke objasnila je da je to bio "pokušaj razotkrivanja lažne propagande protiv tijela za provođenje zakona u vojsci". "Postoje djela koja se nikada ne smiju činiti, čak ni protiv najgorih zatočenika. Nažalost, to temeljno shvaćanje... više ne uvjerava sve", napisala je, navodeći da su njezini časnici bili izloženi osobnim napadima i prijetnjama.

Njezin čin viđen je kao očajnički pokušaj da dokaže kako se istraga temelji na stvarnim dokazima, a ne na političkoj agendi. Međutim, prethodno je Visokom sudu pravde podnijela službenu izjavu tvrdeći da ne može locirati izvor curenja, što je otvorilo put za optužbe za laganje sudu.

Ostavka, nestanak i uhićenje

Događaji su se zatim odvijali filmskom brzinom. Nakon što je podnijela ostavku, Tomer-Yerushalmi je nestala. Njezin automobil pronađen je napušten na plaži u blizini Tel Aviva s porukom unutra. Uslijedila je mahnita potraga u strahu da si je oduzela život.

Foto: Nir Elias

Nakon nekoliko sati pronađena je živa, no napadi su se odmah nastavili. Desničarski komentator Yinon Magal na društvenoj mreži X objavio je: "Možemo nastaviti s linčem", uz emotikon koji namiguje. Ubrzo su se prosvjednici okupili ispred njezine kuće, a ona je uhićena. Sada se suočava s optužbama za prijevaru, zlouporabu položaja, ometanje pravde i odavanje službenih informacija, piše The Guardian.

Udar na vladavinu prava i neutralnost vojske

Afera Sde Teiman razotkrila je duboke pukotine u izraelskom društvu i institucijama. Kritičari vlade upozoravaju na opasnu politizaciju Izraelskih obrambenih snaga (IDF), institucije koja je tradicionalno smatrana svetom i neutralnom. Za njih, ovo je nastavak Netanyahuovih pokušaja da pod svoju kontrolu stavi i pravosuđe i vojsku.

Foto: Jill Gralow

Ovaj slučaj potkopava i ključni stup izraelske obrane pred međunarodnim sudovima. Izrael je desetljećima tvrdio da mu ne trebaju međunarodni tribunali jer ima robustan i neovisan pravni sustav sposoban sam istražiti i procesuirati ratne zločine.

- Zar ne shvaćaju da nismo imali izbora? Da je jedini način da se nosimo s valom međunarodnih pravnih postupaka dokazivanje da možemo istražiti sami sebe? - navodno je Tomer-Yerushalmi rekla kolegama, kako prenosi The Telegraph.

Sada je čak i taj pravni pragmatizam napadnut od strane desnice, koja tvrdi da je Izrael izuzet od poštivanja međunarodnog prava.