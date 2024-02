VIDEO Veliki uspjeh riječke tvrtke: 'Pazimo najveći kruzer'

Za sebe kažu: "Gdje ima mora, tu smo i mi!" Njihovom se elektronikom koriste brodovi diljem svijeta, a uređajem za kontrolu navigacijskih svjetala prošle su godine opskrbili 10 posto svjetskog tržišta. Izradili su i važan dio brodske elektroničke opreme za najveći kruzer na svijetu, Icon of the Seas, koji je nedavno na svoje prvo putovanje isplovio iz Miamija. Sve su to uspjesi vlasnika riječke tvrtke Inelteh.

Icon of the Seas stigao do Mexica

Osnovana je 1990. godine, a upornim radom i stručnošću otac Jezerko Crnić sa sinovima Darkom i Damirom pozicionirao se visoko na tržištu. Vlastitim razvojem i proizvodnjom postupno su postali prepoznati u svijetu kao tvrtka koja brodove oprema kompletima signalnih sustava za strojarnice (tzv. semaforima) te sustavima za mjerenje razine prodora vode. Njihova oprema ključna je za signaliziranje mogućih požara ili poplava, tj. prodora vode na megabrodovima poput Icon of the Seas.

- Za ovaj brod radili smo dio opreme koji se odnosi na prodor vode i mjerenje nivoa u tankovima. Ti sustavi certificirani su europskim certifikatom, koji se odnosni na performanse uređaja, kao i zaštitu ljudskih života na moru. Drugi dio koji smo radili bila je signalizacija koja nas upozorava na nekakve kritičke alarme, kao što su požar, napuštanje broda i slično - kaže Jezerko Crnić, direktor Inelteh inženjeringa za elektroničke uređaje i sisteme, Rijeka.

No nije sve stiglo preko noći. Na vlastiti razvoj i proizvodnju oslanjaju se više od tri desetljeća, uložili su mnogo truda, strpljenja i upornosti da bi se danas cijela proizvodnja elektronike, izumi, prototipovi te ispitivanja odvijali u njihovu pogonu, gdje zapošljavaju tim od 30-ak stručnjaka.

- Radimo s velikim firmama, poput Kongsberg Maritime i Fincantieri, za koje smo već isporučivali opremu. Uspjeli smo pridobiti velike proizvođače brodske elektroničke opreme i postali njihovi kooperanti, a oni brendiraju naše proizvode i prodaju ih u svijetu. Vrlo je važno da se plasirate, a to nekad traje godinama. Treba biti uporan i kvalitetan. Nismo serijska proizvodnja nego od proizvoda koje smo razvili sklapamo sisteme po narudžbi - ističe Crnić.

Inovativnost i različiti proizvodi temelj su ove obiteljske tvrtke, što se očitovalo i u suradnji s domaćim brodogradilištima. Icon of the Seas nije prvi megabrod koji su ineltehovci opremali brodskom elektronikom - za istog naručitelja već su opremili jedan prije njega, a potpisali su ugovor i za treći.

- Nije lako ući u pregovore s velikim brodograditeljima. Preduvjet kod posla ovog obujma jest da ste poznati u svijetu brodogradnje, da imate kvalitetan proizvod i da ste certificirani. Ti certifikati, koji se redovito obnavljaju, iziskuju mnogo novca i vremena, ali bez toga ne možete na brod. Izazov prije narudžbe je da tehnički zadovoljite sve naručiteljeve potrebe. Kad sklopite sve te kockice, proizvodnja i isporuka traju od dva do tri mjeseca - objašnjava Crnić.

Posljednji u nizu, najveći kruzer na svijetu, Icon of the Seas, dug je 365 metara, težak 250.800 tona, a njegova je gradnja koštala dvije milijarde dolara. Sagrađen je u brodogradilištu u Finskoj, ima 20 paluba, 40-ak restorana, barova i salona, sedam bazena, šest tobogana i devet whirlpoola. Gradnja uključuje nekoliko jedinstvenih postignuća, poput AquaDome, najveće strukture izrađene od stakla i čelika nad prostorom za putnike. To je mjesto za zabavu s restoranom i barom, kao i kazalištem za predstave u bazenima, a uključuje i vodopad visok oko 16 metara.