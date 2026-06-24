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VIDEO Vikao Trumpu: 'Pedofilu!' Pogledajte kako su ga izbacili

Piše 24sata,
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VIDEO Vikao Trumpu: 'Pedofilu!' Pogledajte kako su ga izbacili
Foto: X (Twitter)

Prosvjednikov bijes i optužbe povezuju se s Trumpovim odnosom s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, temom koju predsjednik teško uspijeva ostaviti iza sebe...

Prosvjednik je u utorak prekinuo govor američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pennsylvaniji. Osiguranje ga je nasilno izbacilo iz dvorane dok je u zrak dizao srednje prste i vikao: "Pedofilu!". Incident se dogodio na početku Trumpovog obraćanja u tvornici kamiona Mack Trucks u Macungieju.

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Neidentificirani muškarac odjeven u maskirnu jaknu, traperice i čizme počeo je vikati s kraja dvorane samo nekoliko minuta nakon što je Trump započeo govor. Snimke s društvenih mreža pokazuju kako ga djelatnici osiguranja brzo okružuju i guraju prema izlazu. Dok ga je nekoliko članova osiguranja držalo, jedan mu je rukom prekrio usta, što je zabilježila i fotografija CNN-ove reporterke Betsy Klein. Prosvjednik se opirao i nastavio vikati dok je hodao unatrag prema izlazu, a u jednom je trenutku podigao obje ruke pokazujući Trumpu srednje prste. Okupljeni pristaše reagirali su negodovanjem i zvižducima, a neki su snimali incident. Činilo se da Trump ili nije čuo ili je odlučio ignorirati povike. Nakon kratke stanke za pljesak, nastavio je govoriti o proizvodnji kamiona u Sjedinjenim Državama kao da se ništa nije dogodilo.

Nakon što je prosvjednik uklonjen, Trump je nastavio svoj gotovo devedesetominutni govor, no obilježili su ga i neki zbunjujući trenuci. U jednom se trenutku mučio sjetiti imena lokalnog kongresnika Ryana Mackenzieja, kojeg je došao podržati u ključnoj izbornoj utrci.

​- Moramo ponovno izabrati jednog, jednog vrlo talentiranog kongresnika. Znate to. Gdje si? Gdje si, gospodine kongresniče? Moramo te vratiti unutra - rekao je Trump, pokazujući u publiku.

Kasnije je svoj posjet Kini, koji se dogodio u svibnju, pogrešno smjestio u nedavnu prošlost, rekavši okupljenima da se odvio "prije dva tjedna". Ti su gafovi potaknuli lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su korisnici ponovno oživjeli nadimak "Dementia Don" i raspravljali o njegovu mentalnom stanju, piše Mirror. 

Prosvjednikov bijes i optužbe povezuju se s Trumpovim odnosom s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, temom koju predsjednik teško uspijeva ostaviti iza sebe. Anketa Reutersa i Ipsosa pokazala je da samo deset posto Amerikanaca misli da je Trumpova administracija pomogla u pozivanju na odgovornost osoba povezanih s Epsteinom. Sam skup, na kojem je Trump hvalio sindikalne vođe i napadao "globalističke političare", bio je pokušaj jačanja potpore uoči izbora na sredini mandata, u vrijeme kada su Trumpovi rejtinzi na najnižoj razini, pritisnuti posljedicama rata s Iranom i rekordnom inflacijom.

*uz korištenje AI-ja

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