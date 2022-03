VIDEO Violinistica je u skloništu u Harkivu svirala izbjeglicama

Civili nastavljaju bježati iz Ukrajine dok ruske trupe prolazi kroz zemlju. Gotovo milijun i pol ljudi napustilo je Ukrajinu od 24. veljače i početka ruske invazije. Ujedinjeni narodi ustvrdili su da se radi o najvećoj izbjegličkoj krizi još od Drugog svjetskog rata.

POGLEDAJTE VIDEO: Djevojčica pjeva Let it go

Rusi svakodnevno granatiraju gradove, a to je onemogućilo evakuaciju mnogim civilima. Ruska vojska krši dogovore oko unaprijed dogovorenih humanitarnih koridora. Ljudi su prisiljeni skrivati se u skloništima. Postoje oni koji koliko-toliko pokušavaju podići raspoloženje i moral tih ljudi. Jedna od njih je i Vera Litovčenko, koja nastupa za izbjeglice u Harkovu.

- Bilo je jako teško igrati i razmišljati o nečemu što nije rat. Ali odlučila sam da moram nešto učiniti - rekao je Litovčenko za Guardian pa dodala:

- Postali smo obitelj u ovom podrumu. Kad sam svirala, plakali su, bili su dirnuti. U tim trenucima zaboravili su na rat i razmišljali o nečem drugom.

Snimku njezina nastupa možete pogledati OVDJE.