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OZLIJEĐENO 16 LJUDI

U ruskim napadima ubijena četiri čovjeka u Ukrajini

Piše HINA,
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U ruskim napadima ubijena četiri čovjeka u Ukrajini
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

U ruskim napadima ubijene su najmanje četiri osobe u nedjelju na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, rekli su regionalni dužnosnici.

U napadima na jugoistočnu regiju Zaporižje ubijene su dvije osobe, dok ih je ozlijeđeno 16, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu.  U slikama koje je guverner objavio mogla se vidjeti zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama.

U sjeveroistočnoj graničnoj regiji Harkiva, koja je česta meta ruskih napada, raketa je pogodila grad Zmijiv, usmrtila jednu te ozlijedila osam osoba, uključujući i dvoje djece, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

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Policija u regiji Harkiva također je rekla da je policajac ubijen dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika u drugoj zajednici dalje na sjeveru.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. I Rusija i Ukrajina niječu da namjerno ciljaju civile u ratu koji traje duže od četiri godine.

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