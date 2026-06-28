U ruskim napadima ubijena četiri čovjeka u Ukrajini

U napadima na jugoistočnu regiju Zaporižje ubijene su dvije osobe, dok ih je ozlijeđeno 16, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu. U slikama koje je guverner objavio mogla se vidjeti zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama.

U sjeveroistočnoj graničnoj regiji Harkiva, koja je česta meta ruskih napada, raketa je pogodila grad Zmijiv, usmrtila jednu te ozlijedila osam osoba, uključujući i dvoje djece, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

Policija u regiji Harkiva također je rekla da je policajac ubijen dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika u drugoj zajednici dalje na sjeveru.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. I Rusija i Ukrajina niječu da namjerno ciljaju civile u ratu koji traje duže od četiri godine.