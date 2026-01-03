Obavijesti

News

Komentari 0
JEDAN OZLIJEĐEN U GAŠENJU

VIDEO Više od 100 vatrogasaca gasi ogroman požar u Denveru

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Više od 100 vatrogasaca gasi ogroman požar u Denveru
3
Foto: X @DaLitiGator

Ključan problem za vatrogasce bila je sama priroda građevine. Budući da je zgrada bila u fazi izgradnje, nedostajali su ključni protupožarni sustavi. Jedan je vatrogasac ozlijeđen u gašenju

Više od stotinu vatrogasaca borilo se u petak navečer s golemim požarom koji je zahvatio stambeni kompleks u izgradnji u jugoistočnom Denveru. Plamen je satima gutao strukturu veličine gradskog bloka, a gusti dim bio je vidljiv kilometrima daleko, prisiljavajući vlasti na evakuaciju obližnjih stanara i zatvaranje ključnih prometnica.

Pokretanje videa...

Požar u Denveru 02:12
Požar u Denveru | Video: Reuters

Vatra se širila bez prepreka

Požar je izbio oko 19 sati po lokalnom vremenu na gradilištu zgrade koja se trebala zvati Harker Heights. Zbog brzine širenja vatre, vatrogasna služba Denvera ubrzo je podigla uzbunu na peti, najviši stupanj. Načelnik operacija Robert Murphy opisao je situaciju kao jednu od najtežih posljednjih godina.

​- Ovo je ogroman požar. Ne mogu vam reći kada smo posljednji put u Denveru imali ovako velik požar - izjavio je Murphy.

Ključan problem za vatrogasce bila je sama priroda građevine. Budući da je zgrada bila u fazi izgradnje, nedostajali su ključni protupožarni sustavi.

​- U ovakvoj zgradi nemate suhozid i izolaciju koji bi zadržali vatru u jednoj prostoriji. Nemamo ni protupožarne sustave, poput prskalica. Vatra se slobodno kretala s jednog kraja zgrade na drugi. Cijeli gradski blok je u plamenu i vatra se širi bez otpora jer nema protupožarnih barijera - pojasnio je Murphy za lokalne medije.

Smoke and flames rise from the site of a burning building, as emergency vehicles are parked nearby, in Denver
Foto: X @DaLitiGator

Ozlijeđen vatrogasac, tisuću ljudi bez struje

U gašenju je sudjelovalo više od sto vatrogasaca iz Denvera i susjednih postrojbi, a tvrtka Denver Water povećala je tlak u vodovodnoj mreži kako bi osigurali dovoljnu količinu vode. Unatoč nadljudskim naporima, jedan je vatrogasac ozlijeđen i prevezen u bolnicu Denver Health.

Zbog intenzivne topline koja se širila iz požarišta, vlasti su naredile evakuaciju stanara iz obližnjih zgrada. U susjednom Glendaleu otvoren je privremeni smještaj za sve koji su morali napustiti svoje domove. Požar je uzrokovao i značajne prekide u opskrbi električnom energijom, ostavivši oko tisuću korisnika bez struje, a jedan od lokalnih restorana morao je zbog toga zatvoriti ranije.

Do kasnih večernjih sati požar je bio oko 70 posto obuzdan, no vatrogasci su ostali na terenu tijekom cijele noći kako bi ugasili preostala žarišta. Uzrok požara još uvijek nije poznat i istraga je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
FOTO Izvukli su tijelo iz mora, a samo par sati nakon tragedije, turisti se fotkali na istom mjestu
ŠOKANTNE SCENE U DUBROVNIKU

FOTO Izvukli su tijelo iz mora, a samo par sati nakon tragedije, turisti se fotkali na istom mjestu

Spašavatelji Lučke kapetanije Dubrovnik uspjeli su nakon više od tri sata opasne intervencije izvući tijelo muškarca iz mora nakon što su ga povukli valovi dok se fotografirao na stijenama na Buži

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026