VIDEO Više od 100 vatrogasaca gasi ogroman požar u Denveru

Više od stotinu vatrogasaca borilo se u petak navečer s golemim požarom koji je zahvatio stambeni kompleks u izgradnji u jugoistočnom Denveru. Plamen je satima gutao strukturu veličine gradskog bloka, a gusti dim bio je vidljiv kilometrima daleko, prisiljavajući vlasti na evakuaciju obližnjih stanara i zatvaranje ključnih prometnica.

Pokretanje videa... 02:12 Požar u Denveru | Video: Reuters

Vatra se širila bez prepreka

Požar je izbio oko 19 sati po lokalnom vremenu na gradilištu zgrade koja se trebala zvati Harker Heights. Zbog brzine širenja vatre, vatrogasna služba Denvera ubrzo je podigla uzbunu na peti, najviši stupanj. Načelnik operacija Robert Murphy opisao je situaciju kao jednu od najtežih posljednjih godina.

​- Ovo je ogroman požar. Ne mogu vam reći kada smo posljednji put u Denveru imali ovako velik požar - izjavio je Murphy.

Ključan problem za vatrogasce bila je sama priroda građevine. Budući da je zgrada bila u fazi izgradnje, nedostajali su ključni protupožarni sustavi.

​- U ovakvoj zgradi nemate suhozid i izolaciju koji bi zadržali vatru u jednoj prostoriji. Nemamo ni protupožarne sustave, poput prskalica. Vatra se slobodno kretala s jednog kraja zgrade na drugi. Cijeli gradski blok je u plamenu i vatra se širi bez otpora jer nema protupožarnih barijera - pojasnio je Murphy za lokalne medije.

Foto: X @DaLitiGator

Ozlijeđen vatrogasac, tisuću ljudi bez struje

U gašenju je sudjelovalo više od sto vatrogasaca iz Denvera i susjednih postrojbi, a tvrtka Denver Water povećala je tlak u vodovodnoj mreži kako bi osigurali dovoljnu količinu vode. Unatoč nadljudskim naporima, jedan je vatrogasac ozlijeđen i prevezen u bolnicu Denver Health.

Zbog intenzivne topline koja se širila iz požarišta, vlasti su naredile evakuaciju stanara iz obližnjih zgrada. U susjednom Glendaleu otvoren je privremeni smještaj za sve koji su morali napustiti svoje domove. Požar je uzrokovao i značajne prekide u opskrbi električnom energijom, ostavivši oko tisuću korisnika bez struje, a jedan od lokalnih restorana morao je zbog toga zatvoriti ranije.

Do kasnih večernjih sati požar je bio oko 70 posto obuzdan, no vatrogasci su ostali na terenu tijekom cijele noći kako bi ugasili preostala žarišta. Uzrok požara još uvijek nije poznat i istraga je u tijeku.