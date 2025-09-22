VIDEO Vjeronauk u ritmu Black Sabbatha: 'Igram igrice, horori me uspavljuju, a vjeru živim...'

Obavijesti

Komentari 22
Piše Dijana Marić Odobašić,
Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Vjeroučiteljica je i voli igrati X-box, obožava dugo spavati, sluša Black Sabbath, Monster Magnet, Prong...A horor filmovi je, kaže, uspavljuju...

Ivana Rajlić (48) iz Pule vjeroučiteljica je koja ruši predrasude. Na prvi pogled djeluje pomalo neuobičajeno za nekoga tko predaje vjeronauk – registrirana je uzgajivačica pasa, voli igrati Xbox, obožava dugo spavati, sluša Black Sabbath, Monster Magnet, Prong, ali i klasiku te razne rock bendove. Horor filmovi, priznaje, uspavljuju je. No, Ivana sebe ne smatra nimalo posebnom, dok je učenici iz tri pulske srednje škole u kojima predaje obožavaju. Kažu da je drugačija, glasna, racionalna, draga, pozitivna i da im zna prenijeti znanje na poseban način. U nju imaju povjerenja, povjeravaju joj i ono najintimnije, jer osjećaju da im nikada neće okrenuti leđa. A vjeroučiteljica je već gotovo dva desetljeća – točnije, 19 godina.

Komentari 22
