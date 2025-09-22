Vjeroučiteljica je i voli igrati X-box, obožava dugo spavati, sluša Black Sabbath, Monster Magnet, Prong...A horor filmovi je, kaže, uspavljuju...
VIDEO Vjeronauk u ritmu Black Sabbatha: 'Igram igrice, horori me uspavljuju, a vjeru živim...'
Ivana Rajlić (48) iz Pule vjeroučiteljica je koja ruši predrasude. Na prvi pogled djeluje pomalo neuobičajeno za nekoga tko predaje vjeronauk – registrirana je uzgajivačica pasa, voli igrati Xbox, obožava dugo spavati, sluša Black Sabbath, Monster Magnet, Prong, ali i klasiku te razne rock bendove. Horor filmovi, priznaje, uspavljuju je. No, Ivana sebe ne smatra nimalo posebnom, dok je učenici iz tri pulske srednje škole u kojima predaje obožavaju. Kažu da je drugačija, glasna, racionalna, draga, pozitivna i da im zna prenijeti znanje na poseban način. U nju imaju povjerenja, povjeravaju joj i ono najintimnije, jer osjećaju da im nikada neće okrenuti leđa. A vjeroučiteljica je već gotovo dva desetljeća – točnije, 19 godina.
