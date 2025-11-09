VIDEO 'Vlak HŽ-a prema Osijeku iznenada je stao. Ugasila su se sva svjetla, dva sata čekamo!'

Vlak na relaciji Striživojna - Osijek u nedjelju navečer iznenada se zaustavio u blizini Viškovca, ispričao nam je čitatelj 24sata. Putnici u vlaku bili su većinom studenti koji su stajali na hodniku i između vagona te nisu imali nikakvu informaciju o tome kakav je kvar u pitanju.

- Vlak se odjednom samo zaustavio i ugasila su se sva svjetla. Pretpostavljam da je došlo do nekog kvara, ali nitko nam ništa nije rekao, samo smo stajali i čekali - kaže nam čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:18 Vlak Strizivojna-Osijek | Video: 24sata Video

Vlak se ponovno pokrenuo tek nakon otprilike dva sata čekanja.

- Čekali smo dva sata, a onda je, kako mi se čini, došao drugi vlak na koji smo se spojili i tek smo onda krenuli dalje. Još uvijek ne znamo što se točno dogodilo, nitko nam nije dao nikakvu informaciju - govori nam čitatelj.

Hrvatskim željeznicama poslali smo upit o navedenom događaju, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.