VIDEO Vozač busa i putnici u Maksimiru uklanjali stablo, u Gračanima blokirana pruga

U Ulici Prilesje kraj Maksimira srušeno stablo blokiralo je put ZET-ovom autobusu te su ga vozači i putnici pokušali sami ukloniti. Na mjesto incidenta ubrzo su stigli i vatrogasci te raščistili prometnicu.

Srušeno stablo blokiralo je i tramvajsku prugu u Gračanima.

O svemu je izvijestio i ZET na svojim službenim stranicama te su obavijestili kako su zbog jakog vjetra koji ruši stabla i grane zabilježeni povremeni poremećaji u javnom prijevozu.

Zbog pada stabla u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139, a autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj, a linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg, i to kroz Ulicu grada Vukovara, Ulicu grada Gospića i Slavonskom te nastavljaju svoje uobičajene trase.

Zbog pada stabla u Ulici Gračani u prekidu je tramvajska linija 15, a ne prometuju ni linije 1 i 13. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi, stoji u priopćenju ZETA-a.

Izvijestili su također kako žičara danas neće prometovati.