VIDEO Vozač busa tipka i priča na mobitel na autocesti, ljudi šokirani: 'Od Splita do Zagreba'

Udruga "Halo, inspektore" objavila je snimku vozača Flixbusa koji tipka i razgovara na mobitel dok vozi po autocesti na relaciji Split-Zagreb. Snimka traje 81 sekundu, a vozač cijelo vrijeme drži mobitel u ruci.

- OD SPLITA DO ZAGREBA MOBITEL NA UHU!!! Kako biste se osjećali u autobusu koji juri 100 km na sat, a vozač od Splita do Zagreba non-stop telefonira i kucka po mobitelu? Pored vas sjedi dijete i pita: 'Je li to u redu da striček vozi i piše po mobitelu?'

Putnica je bila u Flixbusu na liniji 942c. I dostavila nam je više video-uradaka snimljenih u različitim situacijama i vremenima. O svemu je obaviještena policija, a očekujemo i očitovanje Flixbusa. Jer, to nije prvi i jedini slučaj - poručili su iz Udruge.

Obratili smo se Flixbusu s upitom jesu li upoznati sa snimkom i je li uistinu riječ o njihovom vozaču, a do objave teksta nismo dobili odgovor.