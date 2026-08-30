VIDEO Vozač ozlijeđen na utrci u Zelini, odvezli ga helikopterom

Jedna osoba je ozlijeđena tijekom moto utrke za Veliku nagradu Zeline u nedjelju poslijepodne. Kako nam javlja naš čitatelj, tijekom utrke došle je do nesreće, a ozlijeđeni vozač helikopterom je prevezen u bolnicu.

- Dogodila se nesreća i vozač je udario u stup. Helikopter je došao dosta brzo, za 10-15 minuta, a utrka se nakon toga nastavila - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa... VIDEO Spašavanje helikopterom | Video: Čitatelj 24sata

Na mjesto događaja upućene su nadležne službe, a više informacija bit će dostupno nakon što se utvrde sve okolnosti, o čemu smo poslali i upit policiji.

Inače riječ je o tradicionalnoj moto utrci koja okuplja brojne entuzijaste i ljubitelje moto sporta, a u sklopu utrke vozi se Otvoreno prvenstvo Hrvatske u kategorijama scooter, oldtimer, brzinski motori i supermoto. Poseban dio programa čine i pozivne utrke u klasama 600 i 1000, a za sve posjetitelje organizirana je i bogata gastro ponuda. Nakon utrka na programu je dodjela nagrada te koncert Drajf benda i druženje do večernjih sati.

