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VIDEO Vozač se zabio u dućan u Pleternici: 'Sve se rasulo'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Vozač se zabio u dućan u Pleternici: 'Sve se rasulo'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Po parkiralištu je rasuto staklo, dok su artikli u dućanu porušeni. Očevid nesreće je u tijeku

Vozač se autom zabio u izlog jednog dućana u Pleternici u srijedu oko 20 sati. U nesreći nema ozlijeđenih osoba, potvrdili su nam iz PU požeško-slavonske. Kako se vidi prema fotografijama koje nam je poslao čitatelj, auto se zabio u prednji dio trgovine i razbio izlog.

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Autom se zaletio u dućan VIDEO
Autom se zaletio u dućan | Video: Čitatelj 24sata

- Nikom nije jasno kako se to dogodilo. Sreća pa je razbio manji dio dućana, ali i dalje se čini velika šteta - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Po parkiralištu je rasuto staklo, dok su artikli u dućanu porušeni. Očevid je u tijeku.

Foto: Čitatelj 24sata

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