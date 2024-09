VIDEO Vučić opet cvilio u UN-u. Spominjao je cvijeće i nacističke tenkove. Citirao JFK-a, Obamu...

Aleksandar Vučić govorio je u utorak na 79. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Srpski predsjednik govor je započeo citiravši Mahatmu Gandhija: 'Nema puta ka miru, mir je put'.

- Obraćam vam se u ime Srbije, države slobode i pravde - počeo je Vučić koji je podsjetio na riječi Johna F. Kennedyja:

'Čovječanstvo mora okončati rat, prije nego što rat okonča čovječanstvo'.

'Srbija je rušena i gažena'

Pa kaže da Srbija i njeni građani dijele bol sa svima koji ginu u ratovima i da je svijet na rubu nuklearnog holokausta. Dodaje i da moramo vratiti vjeru u mir.

- Svim generacijama to dugujemo, budućnost svijeta je naš izbor i odgovornost... Lideri i najmoćnijih zemalja se uglavnom obraćaju samo svom javnom mnijenju. Ni ja se ne razlikujem mnogo, ali neću danas predstavljati samo Srbiju, visoke stope rasta, jer se hvaliti mogu i u svojoj zemlji - rekao je Vučić pa objasnio kako je srušena Povelja UN-a.

- Objasnit ću na primjeru svoje zemlje, najljepše Srbije, kako je rušena i gažena. Poslije velikih pobjeda u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a Srbi su kao narod imali najveće proporcionalne gubitke u Prvom svjetskom ratu. Bili smo među prvima koji su se suprotstavili nacistima. Mi nismo spremali cvijeće za nacističke tenkove, i platili smo visoku cijenu. Nadmoćnost Zapada dovela je do kraja povijesti i potpunog ovladavanja zapadnih ideja u svim dijelovima društvenog života. Takvo nepostojanje ravnoteže srušilo je i SSSR i Jugoslaviju. To se nije dogodilo slučajno ni samo od sebe, već uz sudjelovanje zapadnih službi, kako u SSSR, tako i u Jugoslaviji. Danas smo čuli od mnogih da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija. To je neistina - rekao je Vučić i ponovio da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali se požalio da isto ne vrijedi u slučaju Srbije.

Napao je lidere velikih sila za koje je rekao:

- U naletu vlastite moći su, kada su mislili da mogu raditi što hoće, počeli rušiti norme međunarodnog prava. Gazili su sve norme međunarodnog prava, nisu ni tražili obrazloženja! Srbiju su napali i izvršili agresiju, a nije ih bilo briga za Povelju UN-a. Oni koji su izvršili agresiju na Srbiju pokušavaju odvojiti dio našeg teritorija. Hoće odcijepiti Kosovo od Srbije, i naoružavaju kosovske snage sigurnosti, koje će već sutra prerasti u vojsku Albanaca na teritoriju Srbije. I kada ih pitamo po kom to međunarodnom aktu radite, pošto je to pokušaj da se izazove rat i ruše norme UN-a, dobijemo najgluplji odgovor na svetu. Oni kažu da ne poštuju Rezoluciju 1244 pošto su priznali Kosovo prije 15 godina. Što mi možemo? Lažu godinama da ćemo donijeti rat na Balkan zbog Rusije. Mi nismo sluge ni SAD-a ni Rusije - kaže Vučić koji je potom citirao i Baracka Obamu.

- Pravi mir nije samo odsustvo sukoba, već prisustvo pravde, slobode i mogućnosti za sve.

Pa se opet vratio na Kosovo, državu čiju je neovisnost priznalo preko 100 zemalja i koju Srbija smatra svojom pokrajinom.

- Za Srbe tamo nema pravde, slobode ni mogućnosti. Politika Prištine svodi se na progon svega što je srpsko. Od zabrane prometa u dinarima, zabrane poštanskih usluga, do zabrane posjeta patrijarha Porfirija Pećkoj patrijaršiji - rekao je Vučić.