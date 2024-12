VIDEO Vučićevog protivnika u Beogradu napali huligani: 'Njih deset nas je šutiralo na cesti...'

Vođa srbijanske Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, ozlijeđen je u tučnjavi koja je izbila sinoć nakon što je vidio ljude koji lijepe plakate protiv njega, piše N1info.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na Hitnoj su čekali snimanje glave zbog manjih nagnječenja, a ima i ozljedu zgloba. Đorđu Aleksića, koji je bio s njim, najviše su udarali po leđima i potiljku te ima više hematoma.

- Dragana su maloprije napale ove režimske barabe, kada ih je s Đoletom i Valentinom uhvatili da lijepe one monstruozne plakate protiv njega. Dobio je više udaraca, Valentina također, a Đoleta su izudarali - objavila je na društvenoj mreži X Marinika Tepić.

- Ta grupa, koju predvodi Luka Petrović, koji je gradski sekretar za investicije i koji je jedan od najvažnijih ljudi u SNS-u, preko koga idu svi poslovi, napala nas je, udarila nas je nekoliko puta. To nije bila tuča - sigurno nismo bili nas dvojica koji smo došli, borimo se s njih desetoro - rekao je predsjednik SSP-a Dragan Đilas nakon pregleda u Urgentnom centru, prenosi N1info.rs.

- Došli smo ih pitati zašto to rade, zašto lijepe plakate koje ljudi gledaju i koji nekoga vrijeđaju, za koje godinama tvrde da nisu njihovi, ali kao što vidite – njihovi su i Vučić i ta organizirana kriminalna skupina. su iza njih. Zalijepljene su prije nekoliko godina na školi u koju idu moja djeca. Luka Petrović mi je rekao da sam lopov i zato me prvi put ošamario. Udarili su me nekoliko puta. Branili smo se koliko smo mogli, na kraju su me skinuli. Đorđe me pokušao zaštititi, on je bio više udaren nego ja. Kada je stvar završena, bez problema su istrčali niz ulicu - kaže Đilas.

Kaže da je jedan od susjeda sišao i rekao da je kroz prozor vidio što se dogodilo te naveo da su tu bili njihovi automobili - Mercedes i dva automobila koji su tu bili parkirani.

- Koliko čujem, i Luka Petrović je došao nešto javiti Hitnoj, ali ne znam što jer je trčao ulicom kao Usain Bolt, nije da mu je nešto falilo. To je nešto što se dešava širom Srbije. Večeras mi se dogodilo. Ima toliko pretučenih svih ovih godina, u situaciji goroj od moje. Mislio sam do večeras da me štiti to što sam parlamentarni zastupnik i šef oporbene stranke - oni očito ne prezaju ni od čega. Mogu samo savjetovati ljude da čuvaju mir i život jer ljudska glava je vrednija od svega - rekao je čelnik SSP-a.

Đorđe Aleksić je ispričao da su Dragana Đilasa, kada su oborili na pod i počeli šutirati.

- Legao sam na njega, a oni su nas nastavili udarati zajedno. Na snimci se vidi kako ljudi padaju od siline udarca. Na snimci se vidi da se nitko tu nije došao potući ni s kim, vidi se da ja držim ruke gore, pokušavam spriječiti nešto gore, ali oni su prvi napali. Branili smo se, to se vidi na snimci - rekao je Aleksić.