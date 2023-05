VIDEO Zagreb odao počast ubijenima: 'Moramo naučiti djecu da ovo nije rješenje'

Zagrepčani su se u četvrtak oko 18 sati, tužni i šokirani masovnim ubojstvom u Srbiji, okupili na Cvjetnom trgu kako bi paljenjem svijeća pokazali solidarnost obiteljima poginulih, kao i svim građanima Beograda. Okupljanje kod pravoslavne Crkve svetog Preobraženja organizirala je građanska inicijativa 'Zagreb te zove'.

- Potaknula nas je sućut, ali i neki strah da se to ne dogodi kod nas jer mogućnost uvijek postoji. S obzirom na to da se 30 godina bavim osiguranjem i sigurnošću mene je posebno strah načina na koji je to obavljeno. Dijete je to isplaniralo, napravilo popis i plan, imalo rezervni plan za sve...to je pomalo zastrašujuće- rekao nam je Nenad Ljubić, aktivist i jedan od organizatora skupa.

- Nisam psiholog i ne znam što bi kao društvo mogli napraviti, ali prije svega mislim da trebamo potaknuti djecu da razmišljaju na način da ovo nije rješenje. Maltretiranja je uvijek bilo u školama i normalno je da dijete reagira, ali ovo nije način- dodaje.

Mnogi prisutni nisu mogli suspregnuti suze, a u nedostatku riječi pomolili su se za sve one koje je ova tragedija obilježila. Svima nad glavom kao da visi pitanje kako je do ovoga uopće moglo doći.

Dječak Vili na Cvjetni trg je stigao u pratnji svoje majke kako bi za svoje vršnjake upalio svijeću.

- Došao sam zapaliti svijeću jer ne volim kada djeca tako mlada umiru i meni je to stvarno jedna od najtužnijih vijesti da je dijete tako moglo postupiti prema svojim prijateljima- rekao nam je.

Podsjetimo, pucnjava u beogradskoj Osnovnoj školi 'Vladislava Ribnikara' zavela je Srbiju u crno. Učenik (13) škole ubio je zaštitara i osam učenika, a još nekoliko učenika i profesoricu ranio. Imao je plan napada i popis učenika koje želi likvidirati. Navodno su ga zadirkivali duže vrijeme, a napad je planirao dugo.

Pištolje je uzeo iz očevog stana, imao je puna tri okvira s po 15 metara, a u ruksaku su mu pronašli i četiri Molotovljeva koktela koje je planirao zapaliti kako bi onemogućio policiji da uđe u školu.

