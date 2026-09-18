VIDEO Zagrebački Holding i ZET spremni na povećanje plaća, ali u skladu s inflacijom

Materijalna i druga prava radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a uređena su Kolektivnim ugovorom te uprave oba trgovačka društva u potpunosti poštuju sve svoje obveze iz tog ugovora i zbog toga najavu sindikata o štrajku smatramo neosnovanom, poručili su u petak iz Holdinga, nakon što su sindikati najavili štrajk za 28. rujna.

- Aktualne Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a svake godine sustavno povećavaju materijalna prava radnika. Tako su, primjerice, primanja komunalnih radnika u Holdingu u odnosu na 2021. godinu u prosjeku veća za 70%. Primanja vozača ZET-a, koji čine najveću skupinu zaposlenika u tom društvu, danas u prosjeku 63% viša nego 2021. godine, dok su prosječna primanja svih zaposlenika 59% veća nego 2021. Posljednje povećanje provedeno je u siječnju ove godine - tvrde iz Holdinga.

Ističu da su od prošle godine primanja radnika u oba poduzeća povećana dva puta. U svibnju 2025. osnovica je porasla za 15.6%, da bi 1. siječnja 2026. porasla za dodatnih 4.4%, navode te poručuju kako se ove godine pregovaralo sa sindikatima oko novog Kolektivnog ugovora te su ponudili zadržavanje svih postojećih prava uz novo povećanje osnovice plaće za 4.5% od 1. rujna 2026. godine, kao i uvođenje indeksacije plaća u visini promjene kretanja potrošačkih cijena u Hrvatskoj s automatskom primjenom od 1. siječnja 2027. u slučaju porasta potrošačkih cijena do 5%, dok bi se u slučaju porasta većeg od 5% pristupilo pregovorima.

- Ovom ponudom novog Kolektivnog ugovora osiguralo bi se povećanje osnovice plaće za 9%, kao i buduće korekcije primanja radnika sukladno inflaciji, čime se radnicima i za buduće razdoblje daje sigurnost u odnosu na inflatorna kretanja - poručuju.

- Sindikati su, međutim, zatražili znatno veća povećanja u vidu zadnjeg zahtjeva tijekom mirenja u ZET-u od 15 % povećanja osnovice, a u Zagrebačkom holdingu od 12% od 1.9.2026., te indeksaciju od 1.1.2027. pa dogovor o novom Kolektivnom ugovoru nije postignut. Zagrebački holding i ZET smatraju da takav zahtjev sindikata značajno premašuje inflatorna kretanja te ugrožava financijsku poziciju društava i daljnja ulaganja - kažu u Holdingu.

Dodaju da unatoč najavi sindikalnih aktivnosti, Zagrebački holding i ZET predani su daljnjem unaprjeđenju materijalnih prava svojih radnika. Pozivaju sindikate da u tom smjeru nastave početkom sljedećeg tjedna socijalni dijalog i pregovore o uvjetima novog Kolektivnog ugovora.

Štrajk bi mogao trajati više dana?

Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu mogao bi utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina te druge komunalne usluge, no sindikati ističu da će voditi računa o nužnim poslovima i osnovnim potrebama građana. O tome koliko bi radnika tijekom štrajka trebalo raditi još nije postignut dogovor, naveli su sindikalni predstavnici na konferenciji za novinare.

Prema podacima sindikata, poslodavac je predložio da tijekom štrajka radi više od 2000 od oko 5200 radnika Zagrebačkog holdinga, odnosno oko 38 posto zaposlenih. U ZET-u bi, prema tom prijedlogu, radilo više od 1600 od oko 3900 zaposlenih, odnosno oko 41 posto. Sindikati taj prijedlog odbijaju jer smatraju da bi time bilo ograničeno pravo radnika na štrajk. Sindikalni predstavnici poručili su da će voditi računa o potrebama građana Zagreba te iskazali spremnost na postizanje dogovora o poslovima koji se tijekom štrajka moraju obavljati. Ne dođe li do dogovora, najavljuju i mogućnost arbitraže.

Istodobno poručuju da su vrata za pregovore i dalje otvorena te da se pregovori mogu nastaviti. Ako se do najavljenog štrajka ne postigne dogovor oko sindikalnih prijedloga, najavljuju da štrajk će biti u ponedjeljak 28. rujna.

Članovi sindikata i radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga trebali bi se 22. i 23. rujna izjasniti o prijedlogu poslodavca i podržavaju li daljnje sindikalne aktivnosti.

Mumin Hodžić iz Sindikata Čistoće rekao je kako "ne traže ništa osim onoga što im pripada". "Nastupamo zajedno jer jedino tako možemo isposlovati svoja prava", kazao je.

Baldo Kovačević iz Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) pozvao je i druge sindikate u Zagrebačkom holdingu te radnike koji nisu sindikalni članovi da uđu u štrajk "kako bi se postiglo ono što traže".

Kolektivni ugovor u Zagrebačkom holdingu je istekao 15. svibnja, a u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) 31. ožujka. Nakon utvrđivanja reprezentativnosti pokrenuti su pregovori o sklapanju novih kolektivnih ugovora, službeno 1. lipnja u ZET-u i 1. srpnja u Zagrebačkom holdingu.

"Nakon nekoliko sastanaka, službenih i neslužbenih razgovora sa članovima pregovaračkog odbora poslodavca, vidjeli smo da nema mogućnosti za dogovor i na kraju se ispostavilo da razgovori nisu bili u dobroj namjeri, nego da se na neki način kupovalo vrijeme. Nakon toga pokrenut je postupak mirenja koji je trajao donedavno i 10. rujna smo prekinuli mirenje i time su se sukladno Zakonu o radu stekli svi uvjeti da sindikati mogu najaviti sindikalne akcije", istaknuo je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.

Sindikati su u oba trgovačka društva traže povećanje materijalnih prava radnika i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje.

"Jasno smo komunicirali sve naše prijedloge prema pregovaračkom odboru poslodavca koji se tiču osnovice plaće, reguliranja statusa prijevoza, koeficijenata, grupa složenosti, stalnog dodatka i drugo. O svim tim prijedlozima smo bili spremni razgovarati na način da postavimo prioritete i vremenske rokove, o iznosima i od kada će se primjenjivati", rekao je Jović.

Dodao je da puna dva mjeseca pregovora poslodavac nije iznosio konkretne prijedloge o tim pitanjima, dok je u postupku mirenja početni prijedlog povećanja osnovice bio tri posto, a u konačnici 4,5 posto.

Prema riječima Jovića, takvo bi povećanje, ovisno o plaći, radnicima Zagrebačkog holdinga i ZET-a donijelo između 15 i 40 eura više mjesečno, na primjeru samca u Zagrebu.

Sindikati su, napomenuo je, tražili i indeksaciju plaća kako bi zaštitili kupovnu moć radnika od rasta cijena, no ni o tome nije postignut dogovor.