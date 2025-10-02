VIDEO Zagrebački promet je u crvenom! Kamionom zapeo za nadvožnjak: Ljudi voze po travi

Prolazio sam ujutro Ljubljanskom kad sam vidio da je kamion zapeo pod nadvožnjak, nedaleko od trgovačkih centara na Jankomiru. Uspio ga je nekako izvući, no šteta je velika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Kamion jedva prošao ispod nadvožnjaka kod Jankomira | Video: čitatelj/24sata

Javio nam je to u četvrtak ujutro jedan od čitatelja 24sata koji je ondje prolazio. Policija je dojavu dobila oko 7.25 sati. Ubrzo je ondje nastala kolona, a svi se trude obići kamion.

- To je sporedna cesta koja se spaja na Ljubljansku. Kamion ju je cijelu zagradio, pa ljudi prolaze doslovno preko trave. Nema druge opcije - kaže nam drugi čitatelj.

Inače, situacija nije puno bolja ni u ostalim dijelovima grada. Uobičajene prometne gužve pojačale su brojne prometne nesreće. Zabilježene su na Slavonskoj aveniji kraj Ivanje Reke, potom na Branimirovoj i Aveniji Dubrovnik. Radi se o najprometnijim cestama kojima ljudi voze na posao.