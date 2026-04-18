VIDEO Zapalio se auto na A3

Zapalio se automobil na autocesti A3 prije izlaza Lužani u smjeru Slavonskog Broda. U požaru srećom nema ozlijeđenih, doznajemo od brodsko-posavske policije.

Automobil se zapalio na autocesti u smjeru Sl. Broda prije izlaza Lužani

- Dojavu smo zaprimili u subotu u 19.27 sati. Radi se o automobilu njemačkih registarskih oznaka, a do požara je došlo uslijed tehničkog kvara na motoru - rekli su nam iz policije.