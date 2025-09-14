Obavijesti

POŽAR U ZAGREBU

POŽAR U ZAGREBU

VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'

Piše Julia Očić,
VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'

Vidjeli smo vatru u kuhinji, sve je bilo puno dima. Srećom, vatrogasci su došli nakon samo par minuta, javlja nam čitatelj

U nedjelju je na Trgu bana Jelačića došlo do požara u jednom restoranu brze hrane. Sve je bilo puno gustog dima te su intervenirali i vatrogasci, javljaju nam čitatelji.

- Prijatelj i ja prolazili smo pokraj restorana iz smjera Frankopanske i vidjeli smo kako unutra gori vatra, a počeo se širiti i gusti dim. Pretpostavljam da im se zapalilo nešto u kuhinji. Vatrogasci su došli gotovo odmah, trebale su im samo dvije minute - priča svjedok.

POGLEDAJTE SNIMKU:

Požar na Trgu bana Jelačića 00:30
Požar na Trgu bana Jelačića | Video: čitatelj/24sata

- Vidjeli smo vatru u kuhinji, sve je bilo puno dima. Srećom, vatrogasci su došli nakon samo par minuta, nadam se da je sada sve u redu - javlja nam drugi čitatelj.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb kažu kako su dojavu o požaru u objektu Mocca Pizza zaprimili u 16:46, a do požara je došlo jer se u kuhinji zapalila friteza. Nakon dojave izašli su na teren. Požar je trenutno lokaliziran te je u tijeku pretraživanje prvog kata objekta, koji je inače previđen za konzumaciju hrane i koji je ispunjen dimom. U objektu su isključili struju i plin.

