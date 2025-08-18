Obavijesti

NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Zapalio se tramvaj kod zagrebačke džamije

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Iz JVP-a Zagreb doznajemo kako su svi izašli prije njihovog dolaska, a požar je ugasio vozač

Zapalio se stari ZET-ov tramvaj u ponedjeljak ujutro u ulici Kneza Mislava. Putnici su svi izašli na vrijeme, a požar je prije dolaska vatrogasaca, ugasio vozač tramvaja.

Video: Čitatelj 24sata

- Prvo se dimilo iz njega, čovjek koji se našao bliže tramvaju je rekao da je gorjelo s doljnje strane - rekla nam je čitateljica koja nam je i poslala video.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz JVP-a Zagreb doznajemo kako su svi izašli iz tramvaja prije njihovog dolaska.

- Požar je ugasio vozač tramvaja - rekli su nam kratko.

