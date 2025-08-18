Iz JVP-a Zagreb doznajemo kako su svi izašli prije njihovog dolaska, a požar je ugasio vozač
NEMA OZLIJEĐENIH
VIDEO Zapalio se tramvaj kod zagrebačke džamije
Zapalio se stari ZET-ov tramvaj u ponedjeljak ujutro u ulici Kneza Mislava. Putnici su svi izašli na vrijeme, a požar je prije dolaska vatrogasaca, ugasio vozač tramvaja.
- Prvo se dimilo iz njega, čovjek koji se našao bliže tramvaju je rekao da je gorjelo s doljnje strane - rekla nam je čitateljica koja nam je i poslala video.
Iz JVP-a Zagreb doznajemo kako su svi izašli iz tramvaja prije njihovog dolaska.
- Požar je ugasio vozač tramvaja - rekli su nam kratko.
