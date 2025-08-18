Kaznili su ga s 1320 eura i zabranom vožnje na tri mjeseca
KOD NOVIGRADA
Pijani Slovenac (42) napuhao gotovo tri promila u Istri! Dobio je 'masnu' kaznu i zabranu
U petak oko 17 sati na A9, na Istarskom ipsilonu, policija je zaustavila i kontrolirala automobil slovenskih registracija kod Novigrada. Vozač je bio Slovenac (42), a utvrdili su da je pod utjecajem 2,71 promila, piše istarska policija.
Vozača su smjestili u posebne prostorije dok se nije otrijeznio.
Kaznili su ga s 1320 eura i zabranom vožnje na tri mjeseca.
