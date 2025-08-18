Obavijesti

News

Komentari 0
KOD NOVIGRADA

Pijani Slovenac (42) napuhao gotovo tri promila u Istri! Dobio je 'masnu' kaznu i zabranu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani Slovenac (42) napuhao gotovo tri promila u Istri! Dobio je 'masnu' kaznu i zabranu
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Kaznili su ga s 1320 eura i zabranom vožnje na tri mjeseca

U petak oko 17 sati na A9, na Istarskom ipsilonu, policija je zaustavila i kontrolirala automobil slovenskih registracija kod Novigrada. Vozač je bio Slovenac (42), a utvrdili su da je pod utjecajem 2,71 promila, piše istarska policija.

NA OKRETIŠTU Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Vozača su smjestili u posebne prostorije dok se nije otrijeznio.

NOVA NESREĆA Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!
Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!

Kaznili su ga s 1320 eura i zabranom vožnje na tri mjeseca.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!
STIGLO NEVRIJEME

VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!

Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
TRAGEDIJA

STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom
Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...
UŽAS

Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025