Na mjesto su poslane sve žurne službe i u tijeku je protueksplozivni pregled, rekli su nam iz policije.
POSTAVILI TRAKE
VIDEO Zbog dojave o bombi evakuirali Lumini u Varaždinu: 'Rekli su da brzo izađemo'
Čitanje članka: < 1 min
Ljudi su odjednom počeli izlaziti, a mi na razglas nismo čuli ništa, iako pretpostavljamo da je bila neka obavijest. Par minuta nakon što smo napustili Lumini, stigla je i policija te ogradila ulaze trakom, govori nam čitateljica koja se u subotu navečer zatekla u evakuaciji varaždinskog šoping centra.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Varaždinska policija potvrdila nam je kako su u subotu navečer zaprimili dojavu o postavljenoj bombi.
- Na mjesto su poslane sve žurne službe i u tijeku je protueksplozivni pregled - rekli su nam iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku