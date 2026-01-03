VIDEO Zbog dojave o bombi evakuirali Lumini u Varaždinu: 'Rekli su da brzo izađemo'

Ljudi su odjednom počeli izlaziti, a mi na razglas nismo čuli ništa, iako pretpostavljamo da je bila neka obavijest. Par minuta nakon što smo napustili Lumini, stigla je i policija te ogradila ulaze trakom, govori nam čitateljica koja se u subotu navečer zatekla u evakuaciji varaždinskog šoping centra.

Pokretanje videa... 00:23 Policija kod shopping centra Lumini kod Varaždina | Video: Čitatelj 24sata

Varaždinska policija potvrdila nam je kako su u subotu navečer zaprimili dojavu o postavljenoj bombi.

- Na mjesto su poslane sve žurne službe i u tijeku je protueksplozivni pregled - rekli su nam iz policije.