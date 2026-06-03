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VIDEO Zbog dojave o prijetnji evakuirali Arena Centar: 'Svi su krenuli na izlaz, gužva je velika'

Piše Julia Očić,
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VIDEO Zbog dojave o prijetnji evakuirali Arena Centar: 'Svi su krenuli na izlaz, gužva je velika'
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Foto: Čitatelj 24sata

Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera, stoji na službenim kanalima trgovačkog centra

Zbog dojave o mogućoj prijetnji ponovno je evakuiran zagrebački Arena Centar. Kako nam javlja naša čitateljica, u garaži je tijekom evakuacije nastala ogromna gužva.

- U sekundi kaos, taman smo unutra sreli Renea Bitorajca, on je isto malo potrčao, trenutno smo u garaži ogromna je gužva, svi su odmah krenuli van - javlja nam čitateljica.

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Evakuacija u Arena centru VIDEO
Evakuacija u Arena centru | Video: Ivana Mihaljević/24sata

- Nije bilo panike jer svi već znaju da su u pitanju najvjerojatnije lažne dojave, ali su svi slušali upute i krenuli prema izlazima.

Vijest o evakuaciji pojavila se i na službenoj Facebook stranici Arena Centra: 

- Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera. Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno. 

Foto: Čitatelj 24sata

U nastavku njihovog priopćenja stoji kako će sve daljnje informacije biti dostupne na njihovim službenim kanalima.

- Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru. Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji. O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centra, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala.

Foto: Čitatelj 24sata

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Komentari 18
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