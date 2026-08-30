VIDEO Zbog prometne nesreće na A1 nastala kolona: 'Čekamo već 40 minuta, tu je i policija...'

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru Zagreba nastala je kolona duga tri kilometra. Kako nam javlja naš čitatelj, na mjestu događaja su sve nadležne službe.

- Vozimo se iz Splita i već 40 minuta ovdje čekamo. Neka je prometna u pitanju, tu su vatrogasci, hitna i policija - govori nam čitatelj.

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O prometnoj nesreći izvijestio je i Hrvatski autoklub.

- Prometna nesreća na 273. km između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba, promet je privremeno prekinut, kolona je duga oko tri kilometra - stoji na stranicama HAK-a.