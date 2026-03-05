Obavijesti

VIDEO Zbog sudara kaos na Branimirovoj: Ne voze tramvaji

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

ZET je obavijestio da je došlo do poremećaja u javnom prijevozu zbog prometne nesreće drugih sudionika u zoni križanja Zvonimirove i Tuškanove u smjeru Borongaja

Zbog prometne nesreće na Branimirovoj u kojoj su sudjelovala dva automobila nastao je kaos u javnom prijevozu. Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u 13.17 sati, te su nam potvrdili kako nema ozlijeđenih već je nastala materijalna šteta. No, od tad je na toj relaciji zastoj prometa.

ZET je obavijestio da je došlo do poremećaja u javnom prijevozu zbog prometne nesreće drugih sudionika u zoni križanja Zvonimirove i Tuškanove u smjeru Borongaja. 

-  Linije 1, 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. U promet su uključeni autobusi koji prometuju na relaciji: Trg žrtava fašizma - Borongaj - Trg žrtava fašizma - poručuju u ZET-u.

