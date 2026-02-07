VIDEO Zelenski o žestokom udaru: Poslali su 400 dronova i gađali energetsku mrežu

Rusija je u noći izvela masovni napad na Ukrajinu i pogodila energetski sustav, osobito u zapadnim dijelovima zemlje. Napadi su ostavili građane bez grijanja i električne energije, a rad jedinica nuklearnih elektrana omeli su udari.

Ruski dronovi i projektili pogodili su regije Volin, Ivano-Frankivsk, Lviv, Kijev, Harkiv i Rivne. U Rivnom su oštetili stambenu zgradu više katova, dok su u Vinickoj regiji pogodili upravnu zgradu poljoprivrednog fakulteta u Ladyzhynu.

Ukrajinske vlasti poručuju da moraju onemogućiti Moskvi da koristi hladnoću i prekide opskrbe energijom za teroriziranje zemlje. Da bi to postigla, traže dodatne projektile za sustave protuzračne obrane, pojačane sankcije Rusiji, ograničenja za Rosatom te odgovornost za agresiju u okviru IAEA-e.

- Gdje god sigurnosna situacija to dopušta, nastavljaju se operacije spašavanja i popravaka na mjestima ruskih udara. Noćni napad uključivao je više od 400 dronova i oko 40 projektila različitih tipova. Glavni ciljevi bili su energetska mreža, proizvodni objekti i distribucijske podstanice. Oštećenja su prijavljena u regijama Volin, Ivano-Frankivsk, Lviv i Rivne. U Rivnom je oštećena stambena zgrada. U Ladyzhynu, Vinicka regija, dronovi su pogodili upravnu zgradu redovnog poljoprivrednog fakulteta. Napadi su zabilježeni i u regijama Kijev i Harkiv. U nekim regijama i dalje se provode operacije protuzračne obrane - napisao je Volodimir Zelenski na X-u.

Foto: x

- Svaki dan Rusija bi mogla odabrati stvarnu diplomaciju, ali ona bira nove napade. Ključno je da svi koji podržavaju trilateralne pregovore na to reagiraju. Moskvu se mora lišiti sposobnosti da koristi hladnoću kao polugu protiv Ukrajine. To zahtijeva projektile za sustave Patriot, NASAMS i druge sustave. Svaka pošiljka pomaže nam da izdržimo ovu zimu. Zahvaljujem svim našim partnerima koji to razumiju i iskreno pomažu - zaključio je.

Ukrajinske snage nastavljaju operacije protuzračne obrane u pogođenim regijama i provode spašavanje i popravke gdje sigurnosna situacija dopušta. Tijekom napada Rusija je ispalila više od 400 dronova i oko 40 projektila različitih tipova, ciljajući energetske mreže, proizvodne objekte i distribucijske podstanice.

Foto: x

Ukrajinski dužnosnici apeliraju na međunarodne partnere da pošalju projektile za sustave Patriot, NASAMS i druge protuzračne sustave, naglašavajući da svaka pošiljka pomaže zemlji da izdrži zimu dok Rusija bira napade umjesto stvarne diplomacije.