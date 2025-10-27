VIDEO Zelenski objavio snimku s Anušićem: Vrlo važna tema je, zanimaju nas iskustva Hrvatske

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić sastao se 27. listopada u Kijevu s ministrom obrane Ukrajine Denisom Šmihalom.

Hrvatska i Ukrajina potvrdile su izvrsne bilateralne odnose. Hrvatska, koja je i sama prošla Domovinski rat devedesetih godina, svjesna je važnosti ukrajinske obrane od ruske agresije kao i očuvanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine jer je ukrajinski otpor i borba u nametnutom ratu ujedno i obrana međunarodnog prava i mira u Europi.

Ministar Anušić i ukrajinski ministar Šmihal potpisali su Pismo namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ukrajine o zajedničkoj proizvodnji obrambenih materijalnih sredstava u Republici Hrvatskoj i Ukrajini. Riječ je o potpori zajedničkoj suradnji i zajedničkim projektima hrvatske i ukrajinske obrambene industrije.

Slična pisma namjere u sklopu programa potpore ukrajinskoj obrambenoj industriji pod nazivom "Build with Ukraine" Ukrajina je već potpisala s određenim članicama Europske Unije, prenosi MORH.

- Hrvatska od početka ruske agresije podržava ukrajinsku borbu za slobodu, neovisnost i demokraciju. Hrvatska je prošla ratnu kalvariju kao i Ukrajina, razumijemo kroz što prolazite. Svojom borbom i otporom držite rat dalje od granica Europske unije i iz tog razloga Europska unija kao i Hrvatska trebaju podržavati Ukrajinu jer ukrajinski narod praktički vodi borbu za cijelu Europu. Danas smo potpisali pismo namjere koje će podići na višu razinu našu suradnju, a riječ je o zajedničkoj suradnji hrvatske i ukrajinske obrambene industrije kao i o potpori ukrajinskoj obrambenoj industriji - rekao je ministar Anušić.

Ministar je čestitao ukrajinskoj strani i na hrabrosti, posebno na hrabrosti ukrajinskih vojnika i vojske.

- Pokazali ste nevjerojatnu hrabrost, žilavost i otpor prema onima koji su mislili da će vas poraziti u roku od pet ili šest dana. Hrvatska će i dalje biti zajedno s vama i uz vaš narod - zaključio je ministar Anušić.

Pismo namjere dvojica ministara potpisala su slijedom Sporazuma o dugoročnoj suradnji i potpori između Republike Hrvatske i Ukrajine koji su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisali u listopadu 2024.

Pismo namjere ne predstavlja pravno obvezujući dokument između sudionika i bilo kakva financijska ili druga obveza podliježe uspostavi zasebnih sporazuma na temelju procedura odobravanja sudionika i njihovih vlada.

Tekst potpisanog pisma namjere objavljen je na web stranici Ministarstva obrane.

Ukrajinski ministar obrane Šmihal zahvalio je Hrvatskoj na kontinuiranoj potpori Ukrajini od početka ruske agresije.

Hrvatski ministar u Kijevu se susreo i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kako prenosi HRT, Anušić i Zelenski više od jedan sat iza zatvorenih vrata razgovarali su o nastavku pomoći Ukrajini i suradnji obrambenih industrija dviju zemalja.

- U Kijevu sam se susreo s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Ratni predsjednik vodi Ukrajinu kroz najteže razdoblje njihove novije povijesti. Hrabrošću i žilavošću ukrajinskog otpora Rusiji, ukrajinski narod zaustavio je rat dalje od granica Europske unije. I zato, a i zato što je Hrvatska prošla ratnu tragediju i znamo koliko je pomoć tijekom ratne agresije neophodna, Europa i Hrvatska moraju nastaviti pomagati Ukrajini. Posebno u podršci da se postigne pravedan mir koji uključuje teritorijalnu cjelovitost - napisao je Anušić na X-u.

Zelenski je sve komentirao uz video na svom Instagramu.

- Danas sam se sastao s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Hrvatske Ivanom Anušićem. Zahvalni smo hrvatskoj vladi i narodu na njihovoj podršci Ukrajini - i na svakom paketu vojne pomoći, uključujući i četrnaesti koji je već odobren te petnaesti koji je planiran do kraja godine. Razgovarali smo o važnosti provedbe projekata u okviru PURL inicijative, posebno kada je riječ o sredstvima protuzračne obrane, kao i o korištenju mogućnosti koje pruža SAFE mehanizam. Posebna i vrlo važna tema bila je veteranska politika - važno pitanje za nas. Zanimaju nas iskustva Hrvatske na tom području - napisao je.