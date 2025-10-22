Anušić: Na vojnu obuku se neće nikoga prisiljavati ako to ne želi

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je u srijedu u Hrvatskom saboru da se nikoga neće prisiljavati na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) ako to ne želi, a odbacio je i kritike dijela oporbe o diskriminaciji onih koji se pozovu na priziv savjesti.

„Moći će se navesti vjerski, zdravstveni ili moralni razlozi, vjerujte neće biti problema ni za koga tko se bude odlučio da ne želi TVO, već da želi civilno. Izaći će mu se u susret, bit će odobreno i neće se nikoga prisiljavati da ide na TVO ako on to stvarno ne želi”, kazao je Anušić odgovarajući na pitanja zastupnika tijekom saborske rasprave o izmjenama Zakona o obrani kojima se ponovni uvodi obvezno vojno osposobljavanje.

Oni koji se pozovu na prigovor savjesti, TVO od tri mjeseca odradit će u Civilnoj zaštiti ili u lokalnim jedinicama u trajanju četiri mjeseca, a hoće li biti upućeni na jedno ili drugo odlučivat će Povjerenstvo na temelju liječničkog pregleda, pojasnio je ministar na upit Majde Burić (HDZ).

Liječnički pregledi provodit će se u zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske, domovima zdravlja, ambulantama obiteljske medicine i medicine rada, odgovorio je Željku Glaviću (HDZ).

„Smatrate li da su oni koji se pozovu na priziv savjesti manje domoljubni”, upitao je Arsen Bauk (SDP), na što je Anušić odgovorio da TVO nije mjerilo tko je koliko domoljuban niti je to bila namjera.

Lijeva oporba najviše kritika imala je na odredbu zakona prema koje će oni koji prođu TVO imati prednost pri zapošljavanju, kao i na nejednak tretman vojnih i civilnih ročnika.

„Nije riječ o diskriminaciji jer oni koji prođu TVO stavljaju se na raspolaganje Republici Hrvatskoj i pričuvnom sastavu Oružanih snaga do svoje 55. godine, što znači da ih se u svakom trenutku može pozvati na vojnu vježbu ili neku kriznu situaciju (...) vojnik je vojnik, najviša kategorija, vojnik je onaj koji će prvi otići i izložiti svoj život, braniti državu”, poručio je Anušić i zaključio da će na kraju o tome je li riječ o diskriminaciji možda odlučivati Ustavni sud.

Pojedini oporbeni zastupnici koji su i lokalni čelnici ili zamjenici pozdravili su civilno vojno služenje i vide ga kao priliku za jačanje sustava Civilne zaštite, no izrazili su i bojazan da će se, ako se velik broj mladih pozove na prigovor savjesti, lokalne jedinice naći u organizacijskom problemu.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uvjerenja je da će se više mladih odazvati na vojnu obuku te da onih koji će morati na civilno služenje u Civilnu zaštitu i lokalne jedinice neće biti previše, no, naglašava, spremni su na svaki scenarij.

Istaknuo je kako će sada civilni ročnici ući u pričuvni sastav Civilne zaštite „Ovo je prilika da se popune i redovi Civilne zaštite i sve što budemo imali bit će 100 posto više nego imamo danas i neće nam se događati da dižemo vojsku kad ne trebamo", rekao je.

Također je pojasnio na koji će način Povjerenstvo odlučivati o zahtjevima za priziv savjesti.

"Postoji nešto što je ustavna obveza, to je vojna obveza, i ustavno pravo, koje je iznad zakona. Kad govorimo o tom ustavnom pravu, Povjerenstvo sigurno neće provoditi neke teološke ispite ili ispitivati i provjeravati savjest, nama je bitno da ti ljudi imaju formalnu proceduru kojom mogu ostvariti svoje ustavno pravo, ali i dužnost da služe u civilnoj službi koja ima svoju svrhu i itekakvu vrijednost za državu u cjelini", naglasio je.

U raspravi Anušić je, uz ostalo, kazao kako očekuje veliki odaziv na TVO, pozivajući se na anketu koja je provedena među 13 tisuća mladića prilikom upisa u vojnu evidenciju i prema kojoj je 62 posto izjavilo da podržava TVO, a 65 posto da će se odazvati pozivu.

„Svatko od nas mora imati obvezu prema državi, ne možemo samo očekivati da će nam država nešto dati”, naglasio je i dodao da Hrvatska uvodi jedan od najblažih modela u odnosu na sve zemlje u okruženju.

Napomenuo je i kako je sve veći interes žena za vojno osposobljavanje. „U zadnjem naraštaju koji je prisegnuo u Požegi bilo je čak 17 posto žena koje su dragovoljno služile, prosječno njihov udio je 12 do 13 posto”, rekao je, odgovarajući na pitanje Dubravke Lipovac Pehar (DP).

Vojna obuka će se provoditi u vojarnama u Kninu, Požegi i Slunju, a koštat će godišnje 23 milijuna eura.

Ivicu Baksu (NPS), Marijanu Puljak (Centar) i Marijanu Petir (NZ) zanimalo je hoće li u programu TVO-a biti mjesta i za obuku o digitalnoj sigurnosti, kriznom upravljanju ili kibernetičkoj sigurnost. Obuhvatit će se i nove tehnologije, učiti o novim načinima ratovanja i ugrozama, te korištenju dronovima, kazao je Anušić.

HDZ-ovi zastupnici uglavnom su isticali potrebu uvođenja TVO-a s obzirom na globalne okolnosti, te potrebu jačanja nacionalne sigurnosti i obrambenih kapaciteta.

„Svako ulaganje u povećanu sigurnost građana RH nema cijenu”, naglasio je Ivo Zelić (HDZ). Njegov stranački kolega Josip Borić smatra da je TVO potrebno jer potiče osjećaj odgovornosti, discipline i zajedništva među mladima. „TVO je važan iskorak u jačanju obrambenih kapaciteta, kao i povezivanja mladih s vrijednostima domoljublja i odgovornosti”, rekao je Ivan Budalić (HDZ).

Izmjene zakona kojima se uvodi TVO Sabor bi trebao izglasati u petak. Nakon toga kreće slanje prvih oko 3000 poziva te liječnički pregledi, dok se prvi ročnici u vojarnama očekuju u siječnju i veljači. Studenti će TVO moći odgoditi dok im traje školovanje, do 30. godine života.