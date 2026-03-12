Obavijesti

DRAMA U ĐEVRSKAMA

VIDEO Žena je brala šparoge u šumi kod Knina i upala u jamu: 'Izvlačili smo je, uplašila se'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Cijeli tim Hitne uz vatrogasce je pomagao tijekom izvlačenja. Imobilizirali smo je i uspješno izvukli gore, kaže nam čitateljica

Žena je brala šparoge u šumi i upala je u septičku jamu. Prestrašno! Inače ta septička nije otvorena. Trenutak nepažnje je dovoljan da se dogodi nešto loše. Srećom, sve je dobro sa ženom, odmah je nazvala muža. Mi smo izašli na teren, nismo ni znali gdje točno moramo, mještani su nas uputili na krivu stranu prvo - priča nam čitateljica, inače medicinska sestra koja je u Đevrskama kod Knina spašavala mještanku iz septičke jame. 

Na mjestu su, uz Hitnu pomoć intervenirali i vatrogasci. Kako nam je potvrdila medicinska sestra, žena je slomila nadlakticu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Upala u jamu berući šparoge 00:14
Upala u jamu berući šparoge | Video: 24sata Video

- Cijeli tim Hitne uz vatrogasce je pomagao tijekom izvlačenja. Imobilizirali smo je i uspješno izvukli gore, kaže nam.

S obzirom na to da je žena bila u šumi, gdje u blizini nema kuća, a ljudi rijetko prolaze, sreća u nesreći je da je ostala pri svijesti i da je imala mobitel.

- Kada smo došli bila je prisebna, ali uplašena. Tamo nema nikoga u blizini, nitko je ne bi čuo. Imala je mobitel pa je odmah nazvala muža, inače ju nitko ne bi našao. Rekla je da joj se iz daljine učinilo da je samo poklopac bačen na tlo, a ne rupa - kaže nam čitateljica.

